Удивително: Папагали изпълняват 17 танцови движения, неизвестни на науката досега

Когато добрият ритъм достигне до ушите ти, е трудно да устоиш на желанието да раздвижиш рамене, да поклатиш глава и да разкършиш тялото си в такт. Но стремежът към танцуване не е запазен само за приматите – известно е, че и папагалите в плен спонтанно започват да се движат под звуците на музика.

Учени са открили, че какадута от семейство Cacatuidae разполагат с цели 30 различни танцови движения – включително клатене на глава, странични стъпки, въртене на тялото, полуобрати и едно уникално за птиците поведение, наречено "настръхване" (или fluff).

Танцови особености

Тези танцови движения били установени чрез анализ на 45 видеа в социалните мрежи, показващи какадута, танцуващи под звуците на музика, както и чрез наблюдения на шест какадута, живеещи в зоопарка Уага Уага в Австралия. Птиците от зоопарка, представящи три различни вида, били подложени на различни аудио условия — музика, подкаст и пълна тишина, но независимо от избора на "диджея", всички те показали танцови умения.

"Установихме, че танцовото поведение при какадута включва широк спектър от различни движения и че са необходими допълнителни изследвания, за да се определи дали музиката може да предизвиква танц при птици в плен и да служи като форма на обогатяване на средата", пише зоологът Наташа Лубке от Университета Чарлз Стърт заедно със свои колеги.

Една от птиците имала особено авангарден стил, като изпълнявала 17 уникални движения, които не се наблюдавали при никой от останалите папагали. Останалите птици изразявали своята индивидуалност чрез различни комбинации от общо 30-те движения.

Все още не е напълно ясно защо какадутата танцуват — но същото може да се каже и за хората.

Изследователите смятат, че танцовите способности на папагалите в плен може да са еволюционни останки от ухажващо поведение, което днес е "пренасочено", за да ги забавлява – както тях самите, така и техните стопани.

"Приликите с човешкия танц правят трудно отричането на добре развити когнитивни и емоционални процеси при папагалите, а пускането на музика може да подобри тяхното благосъстояние", казва етологът Рафаел Фрейре от Университета Чарлз Стърт.

"Допълнителни изследвания биха били полезни, за да се установи дали музиката може да предизвиква танц при птици в плен и да служи като форма на обогатяване на средата."

Това изследване е публикувано в списанието PLOS One, съобщават от Science Alert.