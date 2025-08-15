Котката като семейство: Ново проучване показва дълбоката връзка между хората и домашния любимец

Почти всеки пети стопанин на котка във Великобритания (18%) описва своя пухкав спътник като своя "причина да съществува" – статистика, която едва ли ще изненада някого, който някога е бил "собственост" на котка. Тези данни са част от ново проучване, проведено от Whiskas и Научния институт за грижа за домашни любимци Waltham, по повод Международния ден на котката, на 8 август. Изследването хвърля светлина върху връзките между хората и техните котки – връзки, които често биват подценявани или неразбирани от обществото.

Данните разкриват разминаване между начина, по който собствениците на котки преживяват връзката си с любимците си, и начина, по който околните я възприемат. Две трети (65%) от собствениците споделят, че техни приятели и роднини просто не разбират връзката, която имат с котката си, а четирима от десет (41%) открито признават, че ценят котката си повече от хората – което, ако сме честни, казва толкова много за хората, колкото и за котките.

Снимка: iStock

Над една трета (35%) от стопаните на котки смятат, че котките им са по-лесни за разбиране от хората – статистика, която казва много както за котешката интуиция, така и за сложността на човешките взаимоотношения.

"Почти всеки пети стопанин на котка във Великобритания вярва, че котката му е неговата причина да съществува – напомняне колко дълбока може да бъде връзката между човек и котка", обяснява Ани Аргайл, директор на марката Whiskas за Европа. "Знаем, че отношенията между котките и техните стопани са изключително лични и често неразбирани от другите."

Снимка: iStock

Д-р Тами Кинг, специалист по поведение на котки в Научния институт за грижа за домашни любимци Waltham, вярва, че тази връзка произлиза от уникалните индивидуалности на котките. "Всяка котка е различна – различни неща правят различните котки щастливи", казва д-р Кинг. "Искахме да покажем колко широк е спектърът от черти на характера при котките и да отпразнуваме това заедно с останалите любители на котки."

Тези емоционални връзки често водят до наистина необичайни прояви на отдаденост. Проучването разкрива, че почти половината (49%) от стопаните на котки са купували допълнителни мебели специално за своите любимци – включително "тронове" и отопляеми дивани – защото обикновените човешки мебели просто не са достатъчно добри за нашите космати приятели.

Снимка: iStock

Емоционалната подкрепа на домашния любимец

Данните потвърждават онова, което милиони собственици на котки вече знаят: котките не са просто домашни любимци, а пълноправни членове на семейството, които осигуряват емоционална подкрепа, компания и смисъл, който може да се сравни дори с човешките взаимоотношения, пише Kinship.com

Така че, ако някога сте се канили да купите отопляеми легла, гурме лакомства или дори истински тронове за своя котешки другар – знайте, че не сте само вие. Почти половината от котешките родители правят същото, а един на всеки пет открито признава, че котката му дава смисъл на живота.

