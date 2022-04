Отломки от китайска степен на ракета осветиха небето над Индия и паднаха на земята (ВИДЕО)

Този уикенд подобен инцидент се е случил над индийското небе и е предизвикал интересни разговори и дебати. В събота вечерта ярък сноп от огнени снаряди за кратко прекосил небето на Гуджарат, Махаращра и Мадхя Прадеш. Събитието веднага станало обект на обсъждане в социалните мрежи, пише The Weather Channel.

Въпреки че нетизените взели светлините за метеорен дъжд, няколко астрономи, включително астрофизика Джонатан Макдауъл, поясняват, че небесното събитие всъщност е „повторното навлизане на китайска ракетна степен“, изстреляна през февруари 2021 г.

I believe this is the reentry of a Chinese rocket stage, the third stage of the Chang Zheng 3B serial number Y77 which was launched in Feb 2021 - it was expected to reenter in the next hour or so and the track is a good match pic.twitter.com/BetxCknAiK