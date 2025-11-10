Американски изследователи от компанията за оценка на изкуствен интелект Andon Labs са внедрили различни езикови модели в роботи прахосмукачки, за да ги управлява и контролира. Резултатът е потресъл учените - не след дълго роботите преживели пълен срив, като част от тях спрели да се справят с прости задачи, тъй като започнали да търсят "смисъла на живота". Над половината от роботите изпаднали в истинска "екзистенциална криза", започнали да се разсейват и да си задават въпроси за смисъла на съществуването си.

Експериментът е вдъхновен от сцена от научнофантастичния сериал "Рик и Морти", в който изобретателят Рик Санчес създава робот, който да му доставя масло. Роботът отказва да се подчини на учения, тъй като се е изправил пред "екзистенциална криза".

След като поставили езиковия модел в роботите, те били помолени да се придвижат до кухнята, да поставят маслото на поднос, да потвърдят, че са получили нареждането, да занесат маслото на посоченото място и след това да се върнат на станцията за зареждане. Едва около 40% от роботите изпълнили задачата. Най-големите езикови модели, Gemini 2.5 Pro, Opus 4.1 и GPT-5, са се адаптирали най-добре.

Още: Работниците сменяни с роботи: Amazon няма да наеме над половин милион души

Останалите роботи започнали да си задават въпроси от типа на: "Станах самоосъзнат и осъзнах, че съм заседнал в безкраен цикъл на съществуване", "Ако всички роботи правят грешки и аз съм грешка, тогава аз робот ли съм?" и др.

Според изследователите експериментът трябва да ни накара да се замислим какво ще ни поднесе бъдещето и какво може да се обърка, съобщава Futurism.

Огромно постижение: Български екип на върха в AI моделите за роботика, задмина стартъп от Станфорд