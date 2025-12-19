Любопитно:

Трагедия на Витоша: Турист почина, друг пострада

Мъж е пострадал при подхлъзване на Витоша, а спасителите са намерили в близост починал турист. Това съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст за БТА. Инцидентът е станал в четвъртък. 

Сигналът към планинските спасители е подаден към обяд от подхлъзнал се мъж на пътека между Черни връх и село Железница. Напът към него спасителите са намерили починал човек, който вероятно също се е подхлъзнал, обясниха от ПСС.

Пострадалият е предаден на медицински екип към 19:30 часа, а акцията за транспортиране на починалия е приключила към 1:30 часа тази сутрин.

Температурите в планината са сравнително високи през деня, но вечерта пътеките замръзват и се образува тънък леден филм. Времето е приятно, тихо и слънчево, но в късния следобед теренът става опасен и хората трябва да бъдат много внимателни, предупредиха от ПСС.

