Броени часове до старта на Капана Фест 2025: 5 дни музика, изкуство, занаяти и значими каузи

Само след ден Пловдив отново се превръща в пулсиращото сърце на градската култура. Поводът за това е началото на любимия Капана Фест. От 18 до 22 септември мостът над ул. Гладстон ще оживее под цветните флагчета и ще донесе страхотно настроение на пловдивчани и гостите на града. В свободната зона на фестивала посетителите ще имат възможност да разгледат традиционния занаятчийски базар, да се насладят на подбрана street food-кухня, крафт коктейли и кехлибарени напитки, да включат своите малчугани в детски работилнички и да се потопят в музикалните изпълнения на Social Art Stage сцената.

Голямата музикална сцена, за пръв път ситуирана на моста над ул. Гладстон, между Градската градина и Радио Пловдив, ще ви очаква с най-доброто от българската поп, алтернативна, хардкор и хип-хоп сцена. Освен тридневен празник на музиката, на 22 септември голямата сцена ще бъде превзета от Държавен Куклен Театър - Пловдив и ХаХа Импро, които даряват безвъзмездно своите представления в името на доброто.

Чрез закупуването на билет за фестивала ставате част от вълната на светла промяна - 10% от оборота от продажбата на билети за концертните вечери между 18 и 21 септември и 100% от оборота на представленията на 22 септември ще бъдат дарени за лечение на деца, пострадали при ПТП или с тежки заболявания. Бенефициентите ще бъдат определени по прозрачен начин от Николай Попов (баща на Сияна Попова) и Десислава Малчева (майка на Ани), в партньорство с кампания "Нито едно дете повече" и Фондация "Ани и Явор: Ключът е любовта".

Чуйте повече за юбилея и каузите във видеото на главния двигател на събитието - Никола Сивков.

Всички приходи и дарения ще бъдат публично отчетени чрез публикуване на официални документи от билетните платформи и копия от банковите преводи в седмицата след събитието. Защото Капана Фест е преди всичко платформа за единност, съпричастност и любов.