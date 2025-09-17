Живот в паралелна реалност: Лавров видя окупатори в Украйна, но не руски (ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров добави поредно цинично изказване в "колекцията" на Кремъл във връзка с агресивната война на Москва в Украйна, наричана "специална военна операция" от диктатора Владимир Путин и подчинените му. Той повтори тезата на Русия, че всеки миротворчески контингент, изпратен от Европа в нападнатата държава, ще е "легитимна цел" за руските сили, но стигна дори и по-далеч.

Според него всякакви миротворци в Украйна биха били "окупационни сили", затова щели да са мишени за Москва.

Lavrov repeats the same old line, claiming that any peacekeepers in Ukraine would be “occupation forces” and therefore “legitimate targets” for Russian troops. pic.twitter.com/yA43zF6ug5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 17, 2025

Думите му идват в контекста на незаконната окупация и анексиране на 4 украински области от страна на Руската федерация - това стана през есента на 2022 г. чрез подправени референдуми. И до днес руските сили не контролират на 100% нито един от тези региони - Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, но пък те са вече вписани в Конституцията на Русия.

Русия: Украйна, ЕС и НАТО саботират мирния процес

Киев се опитва да саботира настоящия подход на американската администрация за "разрешаване на конфликта", заяви още руският външен министър по време на кръгла маса с посланиците на страната в чужбина. Той също така отбеляза, че териториалните размени или опитите да се "съблазни" Путин чрез възстановяване на търговията със САЩ, няма да дадат резултат. Контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС събра ключовите изявления на министъра.

Според него Украйна е отхвърлила оценките, които специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф предал на Украйна след руско-американската среща в Аляска на 15 август. "И, както разбираме, тези оценки, тези съображения, тези предложения са отхвърлени от киевския режим", заговори без детайли Лавров.

По думите му - Украйна разчитала на мнението на "военната партия". "В Европа, но и в Америка, има някои политици, особено в Конгреса, които принадлежат към тази партия", твърди руският външен министър.

Лидерите на Европейския съюз и страните от НАТО искали "да нарушат мирния процес", продължи да сипе той обвинения. Европа се опитва "доста нагло да си спечели място на масата за преговори", каза още Лавров и добави: "Въпреки че от позицията, която заема, от позицията на реваншизма, на нанасянето на стратегическо поражение на Русия, разбира се, няма какво да се прави на масата за преговори".

Той удобно пропусна факта, че диктаторът Владимир Путин отказва месеци наред прекратяване на огъня в Украйна и продължава да убива и ранява цивилни ден и нощ. Пропусна факта и че Путин отказва среща с украинския лидер Володимир Зеленски извън Москва, където президентът на Украйна е издирван: След седмица затишие: Русия порази университет в Харков посред бял ден (ВИДЕО).

Снимка: Kremlin.ru

Сергей Лавров: САЩ разбират "първопричините" за войната

Американската администрация, водена от президента Доналд Тръмп, разбирала необходимостта от разрешаване на "украинската криза" чрез "признаване на нейните основни причини и чрез предприемане на действия, които ще се справят с тези основни причини", каза още Сергей Лавров.

Под "първопричини" Кремъл не определя кървавите си кампании в Украйна след Евромайдана през 2014 г., включително анексирането на Крим, нахлуването в Донбас, пращането на оръжия и военни там и сформиране на т.нар. "сепаратизъм", нито пълномащабната си инвазия през февруари 2022 г. Вместо това Русия смята, че генезисът на войната е в разширяването на НАТО на изток (Естония, Литва и Латвия влязоха в Алианса през 2004 г., както и България, бел. ред.) и предполагаемото унищожаване на всичко руско от страна на уж нелегитимно украинско правителство - език, култура, православие, медии: .

Дискусиите на европейските лидери за зона, забранена за полети над Украйна, напомнят колебанията на героите на Иля Илф и Евгений Петров: „Тоест хора, които не носят отговорност за нищо, но обичат да се представят като важни фигури и да говорят за неща, за проблеми, по които не са в състояние да направят нищо.“

Териториалните размени или опитите да се „съблазни“ руският президент Владимир Путин чрез възстановяване на търговията със Съединените щати по въпроса за Украйна няма да дадат резултат "Защитени от Путин": Рускоговорещите украинци са с негативно мнение за Русия.

Русия не атакувала "никога" граждански обекти

Американската администрация разбира "неприемливостта на нарушенията на човешките права в Украйна", твърди още представителят на режим, обвиняван във военни престъпления, и министър в правителството на диктатор, издирван от Международния наказателен съд в Хага за отвличане на украински деца.

Руската армия никога не "атакува граждански обекти и цивилни граждани", продължи с абсурдите Лавров: "Целите на удара са постигнати": Руски цинизъм на фона на десетки убити и ранени в Киев (ВИДЕО).

Секретариатът на ООН не желае "по никакъв начин да разобличава онези, които организират кървави инсценировки", а "фактът, че ООН защитава режима в Киев по всеки възможен начин, е потвърден многократно, включително във връзка със ситуацията, която възникна в Буча през април 2022 г.", заяви Сергей Лавров.

"Ситуацията" в Буча, или клането на руската армия, си припомнете тук: Ужасът в Буча: Появиха се кадри от екзекуция на украинец и грабежи на руската армия (ВИДЕО 18+).