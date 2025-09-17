Откриха най-старите мумии, с хиляди години по-древни от египетските

Учени смятат, че са открили в Югоизточна Азия най-старите мумии в света, предаде АФП. Древни общества в този района са изсушавали мъртвите чрез дим, което предполага, че са мумифицирали починалите си хиляди години преди египтяните, твърдят учени.

Мумиите в Древен Египет, които датират от около 4500 години, са най-старите известни досега. Примери за мумифициране има и в чилийските общества, където характерният сух въздух в региона е позволявал този процес да става естествено. Тела, открити наскоро от изследователи в Китай и Югоизточна Азия, са предимно от влажни региони, отбелязват експертите, цитирани от АФП.

Повече за новооткритите мумуи

Учените първоначално били заинтригувани от деформациите на скелетите, намерени на териториите на съвременните Китай, Виетнам, Филипините, Лаос, Тайланд, Малайзия и Индонезия. По човешките останки имало следи от изгаряния на места, но по начин, несъвместим с предполагаемите методи за кремация.

Някои от останките са на повече от 10 000 години, показват изследвания. Това предполага, че тези общества са практикували форми на мумификация хиляди години по-рано, отколкото се смяташе досега, казват специалистите, цитирани от АФП.

Използването на дим вероятно е било „най-ефективният вариант за запазване на трупове в тропически климат“, е мнението на учените. Този процес вероятно е имал и културно значение.

Известно е, че някои общества в Индонезия и Австралия са опушвали и сушили тела, като са ги връзвали плътно и са ги поставяли над непрекъснато тлеещ огън в продължение на няколко месеца. Това е позволявало на близките да поддържат контакт с починалия и в някои случаи се е смятало, че духът на покойника се движи свободно през деня и да се връща в тялото през нощта, отбелязва АФП, цитирайки изследователите.

Източник: БТА