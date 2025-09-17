"Исках да пазя това в тайна": Публикуваха съобщенията между убиеца на Чарли Кърк и съквартиранта му (ВИДЕО)

Мъжът, обвинен в стрелбата по консервативния коментатор Чарли Кърк - Тайлър Робинсън, е изпратил съобщение на своя съквартирант Ланс Туигс, който се идентифицира като жена, веднага след убийството — според протоколи от разследването. Това съобщиха прокурори, които цитират текстови съобщения и бележка, открита под клавиатурата в жилището.

Прокурорите твърдят, че Туигс е получил текстово съобщение от Робинсън, което гласяло: „остави каквото правиш, погледни под клавиатурата ми“. Туигс погледнал под клавиатурата и намерил бележка, в която пишело: „Имах възможност да се справя с Чарли Кърк и ще го направя“. Полицията е открила снимка на тази бележка. Последвал разговор - прокуратурата е представила този разговор като едно от доказателствата за вината на Робинсън. Съобщенията са от 10 септември 2025 г. Още: Прокурорът на Юта иска смъртно наказание за убиеца на Чарли Кърк

Съобщенията между двамата

След като прочел бележката, Туигс отговорил: "Какво?????????????? Шегуваш се, нали????"

Робинсън: "Все още съм добре, любов моя, но съм заклещен в Орем за още малко. Не би трябвало да отнеме много време, докато мога да се прибера, но все още трябва да си взема пушката. Честно казано, надявах се да запазя това в тайна, докато умра от старост. Съжалявам, че те въвличам."

Туигс: "Ти не си този, който го е направил, нали????"

Робинсън: "Аз съм, съжалявам." Още: "Отървете се от бездомните": Популярен водещ с шокиращо изказване след бруталното убийство на украинка в САЩ (ВИДЕО)

Туигс: "Мислех, че са хванали човека?"

Робинсън: "Не — хванаха някакъв луд старец, после разпитаха човек, който бил облечен подобно. Бях планирал да си взема пушката от мястото, където я бях оставил, малко след това, но по-голямата част от града беше блокирана. Тихо е, почти достатъчно, за да се измъкна."

Туигс: "Защо?"

Робинсън: "Защо го направих?"

Туигс: "Да."

Робинсън: "Писна ми от омразата му. С някои видове омраза не може да се преговаря. Ако успея да взема пушката си незабелязано, няма да съм оставил никакви доказателства. Ще опитам да я взема отново — дано са се отместили. Не съм видял да са я намерили."

Туигс: "От колко време планираш това?"

Робинсън: "Мисля, че от малко повече от седмица. Мога да се доближа до нея, но има патрулна кола, паркирана точно до нея. Мисля, че вече са претърсили това място, но не искам да рискувам."

Робинсън: "Иска ми се да бях се върнал и да я бях взел веднага щом стигнах до колата... Тревожа се какво ще направи баща ми, ако не върна пушката на дядо... даже не знам дали е имала сериен номер, но няма да бъде проследена до мен. Тревожа се за отпечатъците — трябваше да я оставя в един храст, където си смених дрехите. Нямах възможност или време да я взема със себе си. Може да се наложи да я изоставя и да се надявам да не намерят отпечатъци. Как, по дяволите, ще обясня на баща си, че съм я загубил... Единственото, което оставих, беше пушката, увита в кърпа... Спомняш ли си как гравирах куршуми? Съобщенията са предимно голям майтап — ако видя "notices bulge uwu" по Fox News, може да получа удар. Добре, ще трябва да я оставя, това наистина е гадно..." Още: Блестящ ученик и мормон: Кой е убиецът на Чарли Кърк?

Робинсън: "Изтрий този разговор."

Робинсън: "Баща ми иска снимки на пушката... Той казва, че дядо иска да знае кой какво има. Федералните пуснаха снимка на пушката и тя е уникална. Звъни ми в момента — не отговарям."

Робинсън: "Откакто Тръмп встъпи в длъжност, баща ми стана доста запален поддръжник на МАГА."

Робинсън: "Ще се предам доброволно — един от съседите ми тук е заместник-шериф."

Робинсън: "Ти си всичко, за което се тревожа, любов моя."

Туигс: "Аз съм много по-притеснен за теб."

Робинсън: "Моля, не разговаряй с медиите. Не давай интервюта и не прави коментари... Ако някой полицай ти задава въпроси, поискайте адвокат и мълчи."