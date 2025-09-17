Войната в Украйна:

17 септември 2025, 11:31 часа 300 прочитания 0 коментара
Председателят на ЕП: "1300 дни след началото на агресията аз съм в Украйна със силно послание"

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола пристигна в Киев на 17 септември, за да се срещне с висши украински длъжностни лица и да обсъди усилията за присъединяване на страната към ЕС, санкциите срещу Русия и други въпроси. Председателят на Върховната рада - украинския парламент - Руслан Стефанчук посрещна Мецола при пристигането ѝ в столицата. Това е четвъртата ѝ визита от началото на пълномащабната война през 2022 г., подпалена от руския диктатор Владимир Путин.

"1300 дни след началото на агресията аз съм в Украйна със силно послание за подкрепа“, написа Мецола в X.

Очаква се парламентарният лидер да проведе срещи с президента Володимир Зеленски, министър-председателя Юлия Свириденко и Руслан Стефанчук, съобщи Euractiv.

Санкции срещу Русия и членство на Украйна в ЕС са водещи теми

Визитата идва в момент, в който Украйна призовава за по-решителни стъпки от страна на западните партньори за оказване на натиск върху Русия за мирни преговори, предимно чрез по-строги санкции.

Очаква се Европейската комисия скоро да обяви 19-ия пакет от санкции срещу Русия, насочени към криптоактивите, банките и енергетиката на страната, макар да се появи информация, че тази вълна от ограничителни мерки е отложена заради разминавания със САЩ. Президентът на Щатите Доналд Тръмп призова европейските страни да преустановят покупките на руски петрол като условие за Вашингтон да засили натиска заедно с ЕС срещу Москва, но Унгария продължава да настоява, че ще купува нефт от Русия.

След разговор с Тръмп председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че блокът ще се опита да ускори преустановяването на покупките на руски газ и петрол, което първоначално беше планирано за края на 2027 г.

Миналата седмица Европейският парламент прие незадължителна резолюция, в която призовава за мирно разрешаване на войната и иска от Европейската комисия да започне първата група преговори за присъединяване с Киев. Въпреки че Комисията вече подкрепи започването на преговорите, процесът се блокира от унгарското правителство, което се счита за най-благосклонно към Кремъл в рамките на ЕС.

Димитър Радев
