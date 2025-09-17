Ще го пуснат ли някога? Русия държи френски колоездач в изолатор (ВИДЕО)

Задържаният във Владивосток френски велосипедист Софиян Сеили се намира в следствен изолатор в Усурийск. Председателят на обществената наблюдателна комисия в Приморието Владимир Найден съобщи за "Интерфакс", че Сеили се намира в "двуместна светла килия". Той допълни, че арестуваният няма оплаквания, относно условията, в които се намира, нито здравословни проблеми. По-рано изданието "Говорит НеМосква" съобщи, че колоездачът е в следствен изолатор във Владивосток и се оплаква, че не му позволяват да се мие и не излиза на разходки.

Арест: Русия провали рекорда на френски колоездач

Срок

Не е известно за какъв срок от време ще бъде задържан Сеили. Той е съобщил, че е влязъл в Русия с електронна виза. За задържането на френския колоездач бе съобщено в началото на септември тази година. Спортистът се опита да подобри световния рекорд по пресичането на Евразия с велосипед. На сайта на пътешественика се вижда, че той е преминал над 200 хил. км от 2010 г., като е посетил над 50 страни на пет континента.

🚴🇷🇺 « Il faisait juste du vélo » : les mots forts de la compagne de Sofiane Sehili, champion français de cyclisme arrêté à la frontière sino-russe et placé en détention en Russie. pic.twitter.com/lud3qSeghx — franceinfo (@franceinfo) September 9, 2025

Помощ

Приятелка на Сеили коментира, че той не се чувства добре физически и психически, както и че в дейността му няма нищо политическо. Френското посолство в Москва прави всичко възможно, за да окаже помощ на велосипедиста.

