Нарендра Моди: Поставихме Пакистан на колене

Премиерът на Индия Нарендра Моди заяви днес, че индийските войници са поставили Пакистан на колене „само за миг“ по време на операция „Синдур“ през май тази година.

„Сигурността на Майка Индия е най-висшия приоритет на нацията. Терористите, дошли от Пакистан, се опитаха да опетнят достойнството на нашите дъщери и сестри. Отговаряйки с операция „Синдур“, ние разрушихме стартовите площадки на терора“, заяви Моди. „Смелите ни войници поставиха Пакистан на колене за един миг“, допълни той по време на церемония за първа копка на текстилен комбинат в щата Мадхия Прадеш.

Имам скромна молба към моите 1,4 млрд. сънародници

Ето какво още каза той, цитиран от индийската новинарска агенция ПТИ:

„Имам скромна молба към моите 1,4 милиарда сънародници: каквото и да купувате, то трябва да е произведено в нашата страна, да е продукт на усилията на индиец. Трябва да носи мириса на земята на моята Индия“, заяви Моди.

Припомняйки принципите за самодостатъчност в индустриалното производство, Моди заяви: "Това е празничен период, в който трябва да си припомним мантрата на самодостатъчността и да я вградим в живота си“.

