Ливърпул вади 50 милиона, за да привлече основен футболист на Барселона

Шампионът на Англия Ливърпул е готов да отправи оферта към Барселона на стойност 43 милиона паунда (49,6 милиона евро) за защитника Роналд Араухо. Мърсисайдци ще опитат да осъществят сделката през януарския трансферен прозорец, съобщава испанското издание Fichajes. Според информациите, на "Камп Ноу" са готови да преговарят с Ливърпул за трансфера на Араухо, но не е ясно дали първата оферта на "червените" ще задоволи желанията на каталунците.

Ливъпул иска Роналд Араухо от Барселона

Ливърпул не успя да привлече капитана на Кристъл Палас Марк Гехи преди затварянето на летния трансферен прозорец, след като в последния момент "орлите" блокираха сделката, тъй като не можаха да намерят негов заместник. Така "червените" останаха с празни ръце и със сигурност ще потърсят централен бранител през зимата. Очакванията са това да бъде именно Гехи, но не е изключено клубът да се насочи и към Роналд Араухо от Барселона, който е малко по-скъпа опция (Гехи бе пред трансфер на стойност 35 млн. паунда).

Иначе Ливърпул успя да привлече един централен бранител през лятото - Джовани Леони, но ще му е необходимо още време, преди да започне да получава игрови минути от Арне Слот. В момента Ливърпул разчита на Върджил ван Дайк и Ибрахима Конате в центъра на отбраната, но усилено се спекулира, че французинът ще напусне Ливърпул през следващото лято, за да се присъедини като свободен агент към Реал Мадрид - ход, който бе предприет и от Трент Александър-Арнолд през изминалото лято.

Иначе Ливърпул остана с един централен бранител по-малко, след като Джарел Куанса напусна и направи блестящ дебют в Бундеслигата.