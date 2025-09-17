Стартира националната кампания „Следвай пътя на виното“

Министерството на туризма, съвместно с Българската асоциация на винените професионалисти, Българската организация за винен туризъм и Българската телеграфна агенция представи националната кампания „Следвай пътя на виното“ / „Wine leads the way“. Инициативата има за цел да популяризира винения туризъм и да изгради съвременен имидж на България като привлекателна винена дестинация, която обединява култура, традиции, гастрономия и уникално изживяване.

„България има всички предпоставки да се превърне в разпознаваема винена дестинация – с уникални сортове, хилядолетна винена история и богат културен контекст. С тази кампания целим не само да покажем нашето наследство, но и да го превърнем в двигател за нови инвестиции, развитие на регионите и привличане на туристи от цял свят,“ заяви министърът на туризма Мирослав Боршош при представянето на инициативата.

Българската телеграфна агенция ще стартира и нова рубрика – „Следвай пътя на новото БГ ВИНО“ / „New BG WINE leads the way“, която през 2025 г. ще отразява новините и тенденциите от българските винарни. “Нашата амбиция е чрез рубриката да представим максимален брой винарни в навечерието на Глобалната конференция за винен туризъм и да популяризираме богатството на българското винопроизводство”, заяви Кирил Вълчев, генерален директор на БТА.

Стартирането на кампанията предшества едно от най-значимите международни събития за сектора – деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм. Тя ще се проведе в Пловдив от 5 до 7 октомври 2025 г. и се организира от Министерство на туризма на Република България в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism). Министърът благодари на кмета на Община Пловдив Костадин Димитров за изключителната съвместна работа за организацията и провеждането на Глобалната конференция. “В същото време си даваме сметка, че трябва да свършим още много работа за този вид туризъм. Затова сме тук днес и стартираме тази кампания. Българското вино производство е на световно ниво. Съчетано с този вид туризъм е изключителна подкрепа не само за винопроизводителите, но и за регионите и за развитието на сектора. Благодаря още веднъж на БТА за това, че се включва на толкова мащабно ниво за подкрепата на сектора и се надявам това да е началото на една кампания, която ще е видима и която ще развива както вътрешния, така и чуждестранния туризъм в България”, заяви още министърът. По думите му това домакинство е признание за нарастващата роля на страната като важен играч на картата на винения туризъм и шанс България да покаже своя потенциал пред водещи международни експерти и професионалисти.

Град Пловдив с богатото си културно наследство и модерни винени практики ще бъде в центъра на програмата. В навечерието на конференцията градът ще събере винени професионалисти и ценители от страната и чужбина с редица събития. Urban Wine Fest 2025 ще се проведе от 3 до 5 октомври с вход свободен, като тази година ще предложи още по-силна регионална идентичност чрез партньорството със сдружението „Пловдив винени маршрути“. На 5 октомври ще се организира и специален дегустационен тур под мотото „На чаша вино разстояние от Пловдив“, който ще обхване 12 винарски изби в Западна Тракия и Розовата долина. Посетителите ще могат да опитат три и повече вина от местни и международни сортове във всяка изба, да закупят продукти на преференциални цени и да се възползват от специални винено-кулинарни предложения в избите с хотелска част. “Вече знаем, че само дегустацията на вино не е достатъчна – истинското преживяване идва, когато виното се съчетава с култура, традиции и емоции. Именно това оставя трайни спомени и прави България привлекателна винена дестинация”, каза Петя Минкова – председател на УС на Българска организация за винен туризъм (БОВТ).

Живко Енчев, председател на УС на Българска асоциация на винените професионалисти (БАВП), от своя страна заяви, че Международният ден на Мавруда и градските винени фестивали са пример как съвместната работа на институции, общини и асоциации създава общности, популяризира местните сортове и прави българското вино конкурентно на световния пазар.

Кампанията на Министерство на туризма „Следвай пътя на виното“ има за цел да синхронизира усилията на институциите, местните власти, винените асоциации и туристическия сектор. Това партньорство цели да утвърди България като водеща винена и културна дестинация, която привлича туристи от висок клас и създава нови възможности за развитие на регионите и за изграждане на силен национален бранд.