Археолози откриха останки от китайски дървени ковчези на повече от 8000 години

При последни разкопки в Централен Китай археолози откриха следи от дървени ковчези в древни гробове. Откритието доказва, че традицията за погребения с ковчези в Китай датира отпреди повече от 8000 години, съобщава агенция „Синхуа“. По данни на Института за културно наследство и археология на провинция Хънан, находката е направена в селището Цзяху, разположено в окръг Уян. Цзяху вече е известно с откриването на най-старите познати музикални инструменти – костни флейти.

„Това са най-старите дървени ковчези, откривани в Китай. Откритието изтегля назад с около 2000 години хронологията на използването им“, заяви заместник-директорът на института Вей Синтао.

China's earliest known wooden #coffins, dating back more than 8,000 years, have been found in Central #China's Henan Province. This discovery pushes back the appearance of wooden burial furniture by about 2,000 years in China. #archaeology pic.twitter.com/XHEhknlCHx — Beijing Daily (@DailyBeijing) September 8, 2025

До момента академичният консенсус бе, че дървените ковчези се появяват в ранната култура Давънкоу преди около 6000 години, допълва Хан Цзянйе, професор по история в Китайския народен университет.

Място, богато на археологически находки

Цзяху е едно от най-значимите неолитни селища в региона, богато на археологически находки. Освен известните флейти от кости там са открити и коруби от костенурки, керамични съдове и каменни оръдия на труда, които имат ключово значение за изследването на ранните етапи в развитието на китайската цивилизация.

„В централната погребална зона идентифицирахме над 200 гроба, като при 10 от тях има ясни следи от дървени ковчези“, посочва ръководителят на разкопките Ли Цзиндоу. По думите му част от ковчезите достигат дължина около 2 метра, ширина 60 сантиметра и дебелина 6 сантиметра.

