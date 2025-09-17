Войната в Украйна:

Радев отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

17 септември 2025, 13:18 часа 410 прочитания 0 коментара

Вече съм отговорил писмено с "Не". Така президентът Румен Радев отговори, след като беше попитан дали ще отговори официално на премиера с отказ да назначи Деньо Денев за председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС). "Приключих съгласувателната процедура с правителството", допълни той. В началото на септември правителството изпрати на президента искане за съгласуване за Деньо Денев като председател на ДАНС. В момента Денев изпълнява функциите на председател на агенцията.

За вота на недоверие

Държавният глава коментира и поредния вот на недоверие към кабинета "Желязков". "Когато говорим за вотове, трябва да си даваме сметка, че партиите подмениха вота на своите избиратели и създадоха тази управляваща коалиция. Тя обслужва, всички виждате, една политическа сила, която все повече овладява и то демонстративно не само мандатоносителя, но и цялото управление", каза той.

"Прави впечатление самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина - фрагментацията на опозицията. Това самодоволство, тази самоувереност може да бъде измамна. Стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа, тя зависи и от ситуацията извън парламента. Българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте", добави Радев

Попитан за коя партия говори, държавният глава отговори: "За Новото начало".

Виолета Иванова
