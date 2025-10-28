Спирането на алкохола може да ви убие: Експертите са категорични

Отказването от алкохола е едно от най-добрите решения, които човек може да вземе, за да възстанови физическото, емоционалното и социалното си здраве. Когато обаче има зависимост, да го направите рязко и без медицинско наблюдение може да бъде изключително опасно. За разлика от това, което много хора може да вярват, абстиненцията от алкохол може да бъде много тежка и дори фатална. Това се дължи на факта, че алкохолът действа директно върху централната нервна система и когато консумацията му бъде прекъсната внезапно, мозъкът и тялото могат да изпаднат в състояние на декомпенсация, което изисква спешна медицинска помощ, както отбелязват специализирани блогове като Guadalsalu.

Защо симптомите на абстиненция са толкова опасни

Снимка: iStock

Симптомите на абстиненция могат да се появят в рамките на няколко часа след последната чаша алкохол и да достигнат пика си между 24 и 72 часа, въпреки че някои могат да продължат дни или седмици.

Още: Джордж Клуни призна всичко за наркотиците и алкохола: Бяха в главната роля

Тези симптоми могат да бъдат както физически, така и психологически. Честите физически симптоми включват тремор, прекомерно изпотяване, гадене, повръщане, главоболие, тахикардия, хипертония, безсъние и общо чувство на слабост. В емоционално отношение могат да се появят силна тревожност, раздразнителност, възбуда, объркване, промени в настроението, постоянни негативни мисли и кошмари.

Снимка: iStock

Но най-сериозният риск се крие в тежките усложнения. Първото е възможността от гърчове, резултат от дисбаланс в електрическата активност на мозъка. Второто, по-опасно, е делириум тременс, органична реакция, която може да продължи между два и десет дни и може да бъде животозастрашаваща, ако не се лекува. Делириум тременс се проявява с изключителна възбуда, силни тремори, дълбока обърканост, агресия, дезориентация, треска, силно изпотяване, дехидратация и ужасяващи халюцинации, които обикновено се влошават, особено в тъмното.

Още: Най-добрите методи за отказване на цигарите

Въпреки че днес е по-рядко срещано благодарение на поддържащите лекарства, използвани в клиниките и болниците, около 33% от пациентите могат да изпитат състояние на предделириум, при което същите симптоми се проявяват в по-лека форма, но все пак изискват внимание.

Значението на медицинското наблюдение при отказване от алкохола

Снимка: iStock

Поради всички изброени по-горе причини, алкохолът никога не трябва да се спира рязко самостоятелно. Детоксикацията трябва да се извършва под медицинско наблюдение, с психиатрична помощ и подходяща терапевтична подкрепа. Медицинските специалисти имат възможност да предписват лекарства за контрол на симптомите, предотвратяване на сериозни усложнения и гарантиране на безопасността на процеса, както посочват здравните експерти.

Още: Какво ще се случи, ако спрете алкохола за един месец?

Отказването от алкохола е възможно и освен това е отлична мярка за запазване на здравето на тялото ни. Но за да постигнете това, трябва да го направите правилно, за да се предпазите и да си осигурите стабилно възстановяване, пише "Marca".