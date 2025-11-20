Изумително: Откриха гигантска паяжина с над 100 000 паяка (ВИДЕО)

Учени откриха гигантска паяжина с размер над 100 квадратни метра и с около 111 000 паяка в нея в пещера на границата между Гърция и Албания, предаде Франс прес, като се позова на проучване, публикувано в списание "Subterranean Biology".

Повече за впечатляващата паяжина

Пещерата, наречена "Сярната пещера", защото е изключително богата на сяра, се намира в дефилето Вромонер на границата между двете държави. Откритата паяжина покрива приблизително 106 квадратни метра и включва „69 000 индивида от домашния паяк (Tegenaria domestica) и повече от 42 000 от вида Prinerigone vagans (Linyphiidae).“

Кадри показват части от тази огромна паяжина, висяща от стената като тежка черна кадифена завеса дълбоко в пещерата.

В списанието изследователите описват „откритието на изключителна съвкупност от колонии паяци“, въпреки че тези два вида обикновено живеят поединично.

Експерти отбелязват, че това е „първият документиран случай на образуване на колониална мрежа при тези видове“ и обясняват, че тази огромна паяжина е съставена от „многобройни отделни фуниевидни мрежи, всяка от които е стратегически разположена там, където трофичните ресурси (наличната храна – бел. ред.) са в изобилие“.

„Някои части от паяжината могат да се отделят от стената под собствената си тежест“, обясняват те.

Източник: БТА