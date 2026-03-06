Произходът на живота на Земята е пресъздаден в лаборатория: Подробности за уникалния експеримент

Учените пресъздадоха критичен момент от появата на живота на Земята, комбинирайки две водещи хипотези, изложени преди това от световната научна общност.

Произходът на живота на Земята

Учените може би са наблюдавали спонтанното комбиниране на молекули в лаборатория за първи път. Подобен процес е довел до възникването на живота на Земята преди приблизително 4 милиарда години. Това съобщава Science Alert, позовавайки се на публикация в престижното научно списание Nature.

Чрез пресъздаване на условия, вероятно подобни на тези на нашата новородена планета, учените успяха успешно да комбинират РНК и аминокиселини – двата основни градивни елемента, които в крайна сметка дадоха началото на целия живот. Това откритие е важна стъпка към разбирането на произхода на една от най-важните биологични връзки между нуклеиновите киселини и протеините.

Днес животът на Земята е невероятно сложна система, която използва генетични инструкции, записани в ДНК, за да създава протеини. Този процес се осъществява от молекулярна машина, наречена рибозома, която чете информационната РНК и подобно на линия на сгъване, свързва аминокиселините, за да създава протеини. Но как е възникнала тази сложна система? Учените нямат окончателен отговор, но две водещи хипотези ни доближават до истината.

Една от тях, известна като хипотезата за „РНК света“, твърди, че РНК е първата самовъзпроизвеждаща се молекула. ​​За разлика от протеините, РНК може не само да съхранява генетична информация (като ДНК), но и да действа като катализатор, ускорявайки химичните реакции. Тази двойна функция я прави идеален кандидат за първи ключов елемент на живота.

В същото време, протеините, основните функционални молекули в живите организми, не могат да се самовъзпроизвеждат. Тяхната последователност е кодирана в нуклеинови киселини като РНК. Следователно, и двата компонента – РНК и аминокиселините, трябва да са намерили начин да се комбинират във влажните и горещи условия на ранната Земя.

Друга теория, хипотезата за „тиоетерния свят“ , предполага, че тиоетерите – високоенергийни съединения, съдържащи въглерод, кислород, водород и сяра (четири от шестте елемента, необходими за живота), са били ключов източник на енергия за най-ранните форми на живот. Смята се, че са били в изобилие в така наречената „първична органична супа“.

Този експеримент фино съчетава две водещи теории за произхода на живота.

„Нашето проучване съчетава две важни теории за произхода на живота: „светът на РНК“, където самовъзпроизвеждащата се РНК се счита за фундаментална, и „светът на тиоетера“, където тиоетерите се считат за източник на енергия за най-ранните форми на живот“, каза Паунър.

