Учени поставиха под съмнение теорията за наследниците на Чингис хан

Генетичното наследство на основателя на Монголската империя - Чингис хан, може да е много по-сложно, отколкото се смяташе досега. Анализът на древна ДНК от елитни погребения на Златната орда показа, че съвременният Y-хромозомен род, приписван на Чингис хан, може да принадлежи към различен род. Това съобщава изданието Iflscience.

Нови данни за генетичното наследство на Чингис хан

Международен екип от учени е анализирал геномите на четирима членове на управляващия елит на Златната орда, погребани в елитни гробници. Сред тях е скелет от погребение, традиционно свързвано с Джучи, най-големият син на Чингис хан. Проучването потвърди, че мъжете принадлежат към известната хаплогрупа C3, но откри важно несъответствие.

Според съавтора на изследването Джон Хоукс, професор в Университета на Уисконсин-Мадисън, елитният род на Златната Орда е специфичен подклон. Днес той е много по-рядък от „популярната“ версия, която е често срещана сред 0,5% от мъжкото население на света.

Защо теорията от 2003 г. се нуждае от преразглеждане? Преди се смяташе, че около 8% от мъжете от Централна Азия са преки потомци на Чингис хан чрез идентична Y хромозома. Новите резултати обаче показват, че най-разпространеният род днес може да представлява различен, макар и свързан, род, разпространил се по време на монголската епоха или дори по-рано.

„Благодарение на анализа на древна ДНК можем да различим клонове на генома, които са близки, но не идентични. Този, който открихме в елитите на Златната орда, не е толкова разпространен, колкото основния клон C3“, обяснява Джон Хоукс.

Основната пречка е липсата на собствена ДНК на хана. Учените подчертават: невъзможно е окончателно да се потвърди към кой генетичен клон принадлежи основателят на империята, без да се анализират собствените му останки. Мястото на погребението на Чингис хан, починал през 1227 г., все още остава неизвестно и обгърнато от легенди. Най-вероятното място се счита за планините Бурхан-Халдун в Монголия, но все още няма археологически доказателства.

Чингис хан създава най-голямата сухопътна империя в историята, обхващаща 24 милиона кв. км. В допълнение към обширните му завоевания, неговото царуване въвежда Pax Mongolica, период на стабилизиране на търговските пътища между Изтока и Запада, който улеснява масовия обмен на технологии и идеи. Проучването показва също, че този период е оставил дълбок генетичен отпечатък, чиято природа учените все още разгадават.

