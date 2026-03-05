Учени откриха кога за пръв път хората са се научили да говорят

Дълго време се смяташе, че сложната човешка реч се е появила едновременно с появата на първите културни артефакти, но това не е така. Но човешката реч се оказа по-стара, отколкото се смяташе досега. Учените разкриха датата, на която хората за първи път са се научили да говорят.

Кога се е появила човешката реч?

В пещери и скални убежища из цяла Африка досега археолозите са откривали пробити черупки, гравирана охра и внимателно изработени каменни инструменти. Тези предмети показват планиране, споделени значения и социални правила, които е трябвало да бъдат обяснени и запомнени. Те намекват за разговори, които някога са се водили през открити пейзажи и в тъмни убежища, пише The Daily Galaxy. Нито едно от тези открития обаче не запазва звуците на тези разговори или структурата зад думите. В продължение на десетилетия изследователите се опитват да определят кога Homo sapiens за първи път е развил пълния капацитет за човешки език, който определя нашия вид.

Оценките се променяли с появата на нови артефакти, особено тези, свързани с ранното символично поведение. Някои учени свързвали речта с културни промени преди около 50 000 години. Други твърдяли, че корените ѝ са много по-дълбоки в праисторията.

Доказателствата винаги са били основен проблем. Говоримият език не се вкаменява, а граматиката не оставя следи в камъка. Вкаменелите кости могат да разкрият анатомия, но не могат да потвърдят наличието на структуриран синтаксис или гъвкав речник. Без писмени записи, времевата линия остава предмет на дебат.

Ново геномно проучване сега преразглежда тази времева рамка, използвайки различен тип доказателства. Вместо да се фокусират върху артефакти или скелетни останки, изследователите са изследвали ДНК модели, за да определят кога биологичната основа за езика вече е съществувала. Резултатите им отлагат тази способност поне 135 000 години назад.

Изследването, публикувано в списанието Frontiers in Psychology, е ръководено от Шигеру Миягава от Масачузетския технологичен институт. Екипът се фокусира върху най-ранното голямо разделяне на популациите между ранните модерни човешки групи. Генетичният анализ показва, че това разминаване е станало преди приблизително 135 000 години в Африка.

Когато популациите се разделят, техният генетичен материал постепенно се разминава. В течение на поколенията мутациите се натрупват и създават различими клони на човешкото родословно дърво. В този случай, геномните данни показват, че ранните клонове на Homo sapiens вече са се разделили на отделни групи по това време. Тези групи по-късно са се разпространили в различни региони и са развили уникални културни традиции.

Въпреки това дълго разделение, всяко човешко общество, известно днес, споделя един и същ фундаментален езиков капацитет. Всички общества използват структурирани системи, които съчетават граматика със значение. Нито една документирана човешка популация не притежава когнитивната основа, необходима за сложна реч. Тази универсалност формира основата на аргументите на изследователите.

Ако ранните родословни линии са се разделили преди 135 000 години и всички потомци на тези популации притежават тази способност, тогава основната биологична структура трябва да предшества разминаването. В противен случай поне един род би показал фундаментално различна комуникационна система. Следователно, изследването установява 135 000 години като минимална възраст за появата на езика в нашия вид.

