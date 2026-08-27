ЦСКА – ОФИ Крит: Кога и къде да гледаме реванша от плейофите на Лига Европа?

Носителят на Купата на България ЦСКА приема днес ОФИ Крит в мач-реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. В първия двубой преди седмица „армейците“ отстъпиха с 0:3, но въпреки това футболистите на Христо Янев вярват, че могат да направят чудото и да отстранят гръцкия тим. Дори и да отпаднат от Лига Европа, „червените“ ще продължат участието си в Лигата на конференциите.

ЦСКА – ОФИ: Начален час и ТВ

Футболистите на ЦСКА успяха да си отпочинат след тежкото поражение от ОФИ преди седмица, след като родният гранд реши да отложи мача си от Първа лига срещу Локомотив София.

Тимът от Крит пък игра мач през уикенда и победи с 2:0 състава на Волос в първия кръг на местната Суперлига.

В колко часа започва мачът между ЦСКА и ОФИ?

Двубоят между ЦСКА и ОФИ Крит е част от късната програма на Лига Европа в днешния ден. Срещата, която ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“ в София е с начален час 21:00.

Коя телевизия ще предава двубоя между ЦСКА и ОФИ?

Мачът между ЦСКА и ОФИ Крит ще бъде предаван пряко по телевизията. Каналът, който ще излъчва срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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