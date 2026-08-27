Кандидатът на ПП за шеф на НЗОК: Здравеопазването не бива да има политическа зависимост

"Здравеопазването не бива да има политическа зависимост", каза предложеният от "Продължаваме промяната" за управител на НЗОК Станимир Михайлов по време на изслушването си в ресорната комисия в парламента. Той посочи, че въпреки трудностите, пред които е бил изправен, докато е заемал поста управител на НЗОК, той е успял да изпълни голяма част от поетите си ангажименти. "Без съмнение поне за мен - натрупах сериозен опит в едно трудно време", отбеляза още Михайлов.

Голямото предизвикателство пред НЗОК

Според него голямото предизвикателство пред НЗОК е бюджета за 2027 г. и преразпределянето на средствата в него.

"НЗОК е публичен ресурс и представлява специфична финансова институция, кяото следва да се възприема и управлява като такава. Не е само за заплащане на ивършена дейност, но да преразпределя бюджета, който да осигурява плавно функциониране на всички звена в системата

По думите му годишния размер на бюджета на Здравната каса показа устойчиво и значително увеличение, но въпреки този ръст - доплащането остава високо. "Това е огромен процент на доплащане. Основна причина е нефективното изразходване на средствата", добави още Михайлов.

Той има стремеж към оптимизиране на разходите в болничната медицинска помощ и преразпределение на средствата с цел нови дейности.

Според него сме свидетели на случаи, в които дадена амбулаторната процедура замества пътеки, което според него изисква допълнителен и по-прецизен анализ както и въвеждане на справки и контроли и дигитален предварителен контрол.

Той е и за диференцирано заплащане на клиничните пътеки. ОЩЕ: Нестандартна идея: Кандидатът на властта за НЗОК е измислил как българите да спрат цигарите