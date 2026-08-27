Кабинетът "Радев":

Кандидатът на ПП за шеф на НЗОК: Здравеопазването не бива да има политическа зависимост

27 август 2026, 16:34 часа 702 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кандидатът на ПП за шеф на НЗОК: Здравеопазването не бива да има политическа зависимост

"Здравеопазването не бива да има политическа зависимост", каза предложеният от "Продължаваме промяната" за управител на НЗОК Станимир Михайлов по време на изслушването си в ресорната комисия в парламента. Той посочи, че въпреки трудностите, пред които е бил изправен, докато е заемал поста управител на НЗОК, той е успял да изпълни голяма част от поетите си ангажименти. "Без съмнение поне за мен - натрупах сериозен опит в едно трудно време", отбеляза още Михайлов. 

Голямото предизвикателство пред НЗОК

Според него голямото предизвикателство пред НЗОК е бюджета за 2027 г. и преразпределянето на средствата в него. 

"НЗОК е публичен ресурс и представлява специфична финансова институция, кяото следва да се възприема и управлява като такава. Не е само за заплащане на ивършена дейност, но да преразпределя бюджета, който да осигурява плавно функциониране на всички звена в системата

По думите му годишния размер на бюджета на Здравната каса показа устойчиво и значително увеличение, но въпреки този ръст - доплащането остава високо. "Това е огромен процент на доплащане. Основна причина е нефективното изразходване на средствата", добави още Михайлов.

Той има стремеж към оптимизиране на разходите в болничната медицинска помощ и преразпределение на средствата с цел нови дейности. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според него сме свидетели на случаи, в които дадена амбулаторната процедура замества пътеки, което според него изисква допълнителен и по-прецизен анализ  както и въвеждане на справки и контроли и дигитален предварителен контрол. 

Той е и за диференцирано заплащане на клиничните пътеки.  ОЩЕ: Нестандартна идея: Кандидатът на властта за НЗОК е измислил как българите да спрат цигарите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
НЗОК здравна комисия Станимир Михайлов 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес