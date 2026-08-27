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Разходите за заплати са нараснали със 73%: Правителството назначи ревизия в НДК

27 август 2026, 17:38 часа 472 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Разходите за заплати са нараснали със 73%: Правителството назначи ревизия в НДК

Правителството възложи на Агенцията за държавна финансова инспекция да извърши финансова инспекция на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД за периода от 1 януари 2024 г. до 30 юни 2026 г. Решението е прието с оглед необходимостта от допълнително изясняване на финансовото състояние и управлението на дружеството и за защита на публичните финансови интереси. Повод за проверката са установени различия между публично представени данни за финансовото състояние на НДК и данните от финансовите отчети на дружеството.

Решението за проверката идва и след уволнението на досегашната директорка на Андрияна Петкова-Татарова, заради "нарушено чувство на справедливост".

Припомняме, че в началото на юни министър Милошев свика спешна пресконференция, на която съобщи, че след изискан от него доклад за състоянието на НДК, представен му от директора Андрияна Татарова, е станало ясно, че дружеството е с огромна счетоводна загуба от близо 50 милиона евро, натрупана през годините, а заплатите на членовете на управителния съвет, включително и на директора, са растяли. ОЩЕ: Евтим Милошев: Над 400 декара на студио "Орфей" са изчезнали, липсват. Скандалът с НДК е приключил

На фона на загуба: 73% ръст на разходите за заплати

Прегледът на отчетните данни показва, че въпреки увеличението на паричните средства, НДК отчита загуба през всяка от годините в периода 2023-2025 г., като тя достига 3,4 млн. лв. през 2025 г.

Същевременно разходите за персонал нарастват с около 73% за периода, докато приходите се увеличават с около 17%. Отчетени са и ниски нива на инвестиции при годишни амортизационни разходи от над 5 млн. лв.

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В рамките на инспекцията ще бъдат проверени финансовото състояние на дружеството, приходите и разходите, вземанията и задълженията, инвестиционната дейност, както и законосъобразността на финансово-стопанската и отчетната дейност.

Ще бъдат анализирани и възнагражденията на членовете на управителните органи и ключовия управленски персонал, включително тяхното съответствие с нормативните изисквания.

Инспекцията ще потвърди или отхвърли наличието на нарушения и причинени вреди на имуществото на дружеството. ОЩЕ: Евтим Милошев уволни директора на НДК - Андрияна Петкова-Татарова

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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