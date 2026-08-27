Мицкоски говори за Фройд и за любов: Кой обича Северна Македония?

Използвайки известните си фройдистки баналности, македонският премиер Христиан Мицкоски днес обвини опозицията, че не обича Северна Македония, защото е против изграждането на центрове за данни, предаде македонското издание "Независен". Мицкоски заяви, че няма да отстъпи „нито сантиметър“ от плановете за центрове за данни и че в момента се водят преговори с 5-6 потенциални инвеститори, един от които е голяма мултинационална компания.

Фройд действал в македонската опозиция

„Предполагам, че Фройд действа в опозицията и те си мислят, че всички се държат по същия начин, както са се държали с държавата и гражданите, лъжейки ги, ограбвайки ги, унижавайки ги. Ние, като правителство, няма да правим нищо под масата“, каза той.

Мицкоски обвини представителите на опозицията в проява на пълно невежество.

„Представете си, ако не беше изкуственият интелект или центровете за данни, как би изглеждал БВП на, да речем, Съединените щати днес? Щяха ли да съществуват днес Nvidia, Amazon, SpaceX, OpenAI, мултинационални глобални компании, чиито марки тежат трилиони, ако по някакъв начин поставят под въпрос качеството на живот на гражданите. Така че ние категорично оставаме при тази стратегия като правителство“, подчерта той.

„Като не искат центрове за данни, те по същество не искат Македония. Трябва да се изправим пред реалността, че имаме политици, на които гражданите плащат и те не искат тази страна да се развива, не искат страната, а искат себе си и привилегиите, които потенциално използват“, каза премиерът Мицкоски. ОЩЕ: Мицкоски обижда Йотова: Не участвам в дискусии с хора, застинали в миналия век (ВИДЕО)