Докато църквата разширява пропагандата си: Вучич стяга армията за „отговор на агресия“

След предупрежденият от Хърватия, че Сърбия се въоръжава с нападателни оръжия, Вучич заяви, че Сърбия укрепва армията си, за да възпре потенциална агресия и не се готви за война, предаде РТС. „Нашата цел е възпиране. Не искаме войни, не искаме конфликти, но няма да позволим на никого да разрушава и унищожава страната ни“, каза Вучич. Той попита дали покупката на съседите му на 16 германски самоходни гаубици Panzer 2000 е отбранително оръжие.

„Питаха ли ни нещо, питаха ли ни германците тогава, когато им дадоха онези 16 гаубици Panzer? Когато взеха хеликоптерите Kaiova с ракети Hayfire, беше ли за отбрана на нещо или за настъпателни операции?“, попита сръбският президент.

Той обяви, че само част от новите възможности на сръбските въоръжени сили ще бъдат достъпни за публично разглеждане на 13 и 14 септември. ОЩЕ: Глас от Хърватия: Сърбия се въоръжава с нападателни оръжия

Как сръбската църква ще разшири пропагандата си?

В отговор на молба на журналист да коментира критиките от политически опоненти относно създаването на Сръбския православно-църковен университет, президентът заяви, че университетът ще има пълната подкрепа на държавата. „И вярвам, че в съответствие с договора, меморандумите и всички други документи, които са подписани, това ще допринесе за по-големи знания, по-голяма отговорност, сериозност и труд на младите хора в бъдеще“, подчерта Вучич.

Той отбеляза, че Сръбската църква и днес разполага с една от най-големите библиотеки и че, както казва, „нашите свещеници, особено епископите, са едни от най-образованите хора, които имаме в Сърбия – по отношение на език, философия, история и познания за много други науки и научни дисциплини“. Припомняме, че според доктрината на "Сръбски свят" църквата е един от стълбовете за пропаганда и разпространение на сръбското влияние чрез така наречената "мека сила".

Оптимист за НИС

Вучич заявява, че за първи път е оптимист и се надява, че преговорите за поемане на контрола над сръбската петролна индустрия могат да приключат през септември. Това, според него, не би било възможно без разбирането на американската страна и OFAC. Междувременно Вучич подчерта, че отношението на Белград и отношението на САЩ към Косово и Метохия се различават, но че е благодарен на САЩ за това, че са направили всичко възможно през последния месец, за да предотвратят по-нататъшно напрежение.

„Ако е необходимо, ще поискам разговори на всички нива в САЩ в името на сигурността на сърбите“, каза Вучич. ОЩЕ: След 20 дни: Вучич обяви, че ще стреля с по-добра ракета от HIMARS