Ще има биографичен филм за Ози Озбърн: Главният актьор не може да бъде назован

Една година след смъртта на звездата на хеви метъла Ози Озбърн, семейството му работи по създаването на биографичен филм за него, съобщи електронното издание "Deadline". Синът на музикалната легенда - Джак Озбърн - наскоро разкри, че сценарият за биографичния филм за баща му вече е "готов" и че в момента "се търсят режисьори".

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Съоснователят и първи вокалист на рок групата Black Sabbath и един от създателите на стила хеви метъл, известен още като "Принцът на мрака", почина от инфаркт на 76-годишна възраст миналия юли. Преди това той се сбогува с многобройните си фенове по време на емблематичен концерт в Бирмингам. През 2019 г. рок музикантът беше диагностициран с болестта на Паркинсон.

Кой ще изиграе Ози?

Ози Озбърн и Джак Озбърн през 2011 г., снимка: Getty Images

"Действаме с пълна пара", каза Джак Озбърн пред "E!News", като разкри, че семейството вече има предвид конкретен човек, който да изиграе покойния музикант. "Имаме такъв човек. Не ми е позволено да казвам кой е, но вече се проведоха разговори и ако всичко се нареди, ще бъде страхотно. Имам едно правило, което винаги повтарям на срещите с майка ми или когато се занимавам със семейния бизнес. То е: "Дай на феновете това, което искат". Това са нашите хора, за тях работим, за тях баща ми пишеше музика, за тях правеше турнета и затова правехме всички онези концерти. Това винаги е било водеща тема", каза Джак Озбърн, който е продуцент и режисьор.

"Тъй като правим филма за Ози съвместно със Sony, на срещите винаги казвам: "Не можем да направим някакъв претенциозен филм, разбираем само за ценители", добави той. "Не, няма да направим това - по много причини, но най-вече защото не е това, което феновете искат."

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През 2021 г. в официалния профил на Ози Озбърн в Twitter беше обявено, че Sony Pictures и Polygram Entertainment "разработват биографичен филм, който ще проследи необикновения живот на рок легендата Ози Озбърн и голямата любовна история между него и съпругата му Шарън", като за сценарист беше привлечен номинираният за "Оскар" Лий Хол, припомня БТА.