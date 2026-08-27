Има обвиняеми по делото за парите за АМ "Хемус"

Има лица, привлечени като обвиняеми по разследването за разходването и последващото движение на средствата, отпуснати за изграждането на автомагистрала "Хемус". Става въпрос за пари, преведени авансово на търговски дружества по договори за строително-монтажни работи, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

От държавното обвинение посочват, че в продължение на значителен период материалите по досъдебното производство не са били на разположение на прокурорите и разследващите органи. Причината е бил съдебният контрол върху обезпечителни мерки, наложени от СГП.

Делото е свързано с начина, по който са били предоставяни и впоследствие разходвани авансовите плащания за строителството на "Хемус". Още: Прокуратурата подхвана скандалния "инхаус" за АМ "Хемус" и тънкия асфалт на Северната скоростна тангента

Проверяват и отговорността на държавни служители

В края на юли тогавашният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че държавата е отпуснала стотици милиони левове авансово за ключови инфраструктурни обекти, въпреки че за тях не са били налични одобрени проекти и необходимата строителна готовност.

По думите му решенията, вземани през 2019 и 2020 г., са поставили държавата в тежка финансова ситуация.

"Тогава държавата е решила, под добрите намерения, че ще развива инфраструктурни обекти, в действителност да развива и фирми, вместо да развива инфраструктурата на България", каза Шишков. Още: Фирми от делото за източване на "Хемус" строят на "Тракия" след скандално превъзлагане

Той посочи още, че отделните лотове на "Хемус" са били възлагани без готови проекти, а държавното дружество "Автомагистрали" е използвано за възлагане на дейности чрез инхаус процедури, вместо чрез обществени поръчки.

Сега прокуратурата е дала указания на разследващите от ГДБОП да проверят и евентуална наказателна отговорност на длъжностни лица от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура".

Проверката обхваща служители, участвали във вземането и изпълнението на решенията за отпускане и превеждане на средствата към търговски дружества, както и тези, отговаряли за контрола върху разходването им и за основанията за извършените авансови плащания.

Делото е било между прокуратурата и съда

Още: Съдебни бомби за магистрала "Хемус" - залагат се и гърмят

Според СГП на 27 юни 2025 г. досъдебното производство е изпратено в Софийския градски съд, а на 15 декември същата година е върнато в прокуратурата.

На 7 януари 2026 г. материалите отново са изпратени в съда заради ново искане за отмяна на наложените обезпечителни мерки. Те са върнати в СГП на 24 август.

След получаването на материалите наблюдаващият прокурор е дал конкретни писмени указания на ГДБОП за извършване на допълнителни следствени действия и проверка на различни версии, произтичащи от събраните до момента доказателства.

Целта е да бъде изяснен целият механизъм за вземането на решения, предоставянето, разходването и движението на публичните средства, както и да бъде установен кръгът от лица, които евентуално могат да носят наказателна отговорност. Още: АКФ за "Хемусгейт": Осуетено разследване, отстранен прокурор и спрян сигнал срещу Сарафов с привкус на "Осемте джуджета"

Разследването продължава, като се проверяват всички относими версии и обстоятелства.

Информацията за повдигнатите обвинения идва само дни след като на 20 август прокуратурата съобщи за данни за престъпления при строителството на Лот 4 на АМ "Хемус" и Северната скоростна тангента в София. По тези случаи се водят други две отделни досъдебни производства.