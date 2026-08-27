Барселона се подсили с национал на Хърватия

Барселона финализира тарнсфера на Доминик Ливакович, съобщават от шампиона на Испания в четвъртък. Договорът на хърватския национал е до края на сезон 2029-2030. 31-годишният вратар се присъединява към каталунския клуб от Фенербахче.

Доминик Ливакович пристигна на „Камп Ноу“ от турския Фенербахче

След като премина през академиите на НК Задар и НК Загреб, Ливакович дебютира в мъжкия футбол за НК Загреб през сезон 2012-13. През 2016 година преминава в Динамо Загреб, където записва общо 295 мача, като 137 от тях са без допуснат гол за седем кампании с клуба.

През 2023 година следва преминаване във Фенербахче, където изиграва 74 двубоя, но по-късно играе под наем за Жирона и бившия си клуб Динамо Загреб, спечелвайки седма титла в първенството.

Доминик Ливакович дебютира в националния отбор на Хърватия през 2017 година и беше част от отбора, който достигна до финала на Световното първенство през 2018 година.

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