Вече няма изчезнали българи в Непал

В обновения списък на непалския Съвет за туризъм вече няма български граждани, които да са в неизвестност, съобщиха от Министерството на външните работи.

По-рано агенция "Ройтерс", позовавайки се на непалския Съвет за туризъм, съобщи, че сред изчезналите след наводненията в Непал има граждани на редица държави, включително България. В публикувания тогава списък фигурираше един български гражданин.

От МВнР уточниха, че става дума за българската гражданка, за която министерството вече съобщи, че се е свързала с българското посолство в Делхи. Тя е в безопасност, но е загубила личните си документи. Дипломатическото ни представителство й е оказало дистанционно съдействие за издаването на временен паспорт чрез дипломатическо представителство на друга държава членка на ЕС в Непал. Още: Българин е в неизвестност след смъртоносния потоп в Непал

След актуализирането на информацията жената вече е извадена от списъка на издирваните чуждестранни граждани.

Още един българин е получил съдействие

От външното ни министерство съобщиха и за друг български гражданин, на когото е оказано съдействие от посолството ни в Пекин.

Той е потърсил помощ, за да се свърже със съпругата си, която е пътувала организирано в засегнатия от бедствието район. По информация на МВнР тя е в безопасност и към момента се намира в Тибет. Още: САЩ дават 500 000 долара спешна помощ на Непал след смъртоносния потоп

Междувременно непалската полиция съобщи, че броят на потвърдените жертви в страната е достигнал 359 души. В Тибет китайските власти са потвърдили смъртта на още трима души.

Така общият брой на загиналите в Непал и Тибет е най-малко 362 души, а над 1300 души все още са в неизвестност, съобщава агенция "Франс прес". Още: След наводненията в Непал: Жертвите растат, а стотици са в неизвестност (ВИДЕА)

Според обновените данни на непалския Съвет за туризъм сред изчезналите са 667 чуждестранни граждани. Те са от Индия, Австралия, Великобритания, Малайзия, Нидерландия, Португалия, Южна Африка, Южна Корея и САЩ.