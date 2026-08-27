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"Вече няма недосегаеми": Радев с призив към депутатите и заявка за президентския вот (ВИДЕО)

27 август 2026, 10:28 часа 949 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерски съвет
"Вече няма недосегаеми": Радев с призив към депутатите и заявка за президентския вот (ВИДЕО)

"Това лято министрите не почивахме, а ваканцията на Народното събрание приключи. Започна новият парламентарен сезон и искам да призова депутатите да се настроят към усилна работа", каза премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Той посочи, че наред са правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията, че ги чака и Бюджет 2027 г. и редица заявени в нашата програма реформи. 

Той обеща, че Бюджет 2027 г. ще бъде приет навреме, а новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността.

"България се завръща към нормалният политически цикъл след години на нестабилност", посочи още той. ОЩЕ: Минаваме от конструктивна към критична опозиция, заплаши ГЕРБ

Какво ще означава президентският вот?

"Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивият курс към нормализация, който следваме с влизането на "Прогресивна България" в Министерски съвет", добави още премиерът. 

Президентските избори бяха насрочени за 25 октомври 2026 г. 

"Вече няма недосегаеми"

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Премиерът Радев коментира и акцията в "Драгалевци" за GPS заглушителя.

"Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в" Драгалевци" показа, че това е само началото на процеса на утвърждаванена закона", посочи още премиерът. 

Бъдещите личности на България и образованието

"На заседанията на МС все повече говорим за растеж, икономика и инвестиции, но най-важната инвестиция в бъдещето на България - това е образовнието. За съжаление, въпреки значително нарасналото финансиране, качеството в образованието не се подобрява", добави още Радев. 

Според него това означава, че утре, когато тези деца се влеят в пазара на труда, ще бъдем на дъното на конкурентоспособност, производителност и иновации, което означава на дъното по стандарт и качество на живот. 

"На миналото заседание на МС повдигнахме този въпрос, защото има нещо не по-малко важно от придобиването на знания, а това е възпитанието, от което училището абдикира през годините", каза Радев. 

Той попита дали може да се замени модела парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъдат не самите ученици и тяхното избутване до 12 клас, а изграждането на личности. 

"Труден въпрос, който виси от години и никой досега не смее да направи нещо съществено по него. Министърът на образованието и науката говори уверено, че можем да го направим. МОН вече работи усилено и това е една от най-важните цели на нашето управление - да гарантираме достойното място на България в ЕС с качествено образование", добави още Радев. ОЩЕ: Цената на днешното детство: Как липсата на свободна игра разболява децата ни

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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