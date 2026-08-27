Визията за остров "Св. Св. Кирик и Юлита" ще бъде актуализирана: Евтим Милошев с обещание

"Остров "Св. Св. Кирик и Юлита" е място с изключителна историческа стойност и рядко срещано съчетание между природна среда, културни пластове и морско наследство." Това заяви министърът на културата Евтим Милошев по време на посещението си на емблематичния остров. Заедно с него бяха областният управител Дико Диков, кметът на Созопол Тихомир Янакиев и директорът на Института за подводно наследство д-р Найден Прахов.

В хода на разговорите бе уточнено, че предстои приемането на актуализирана и съвременно адаптирана визия за превръщането на острова в глобален културно-научен център. Приоритетите са в няколко основни посоки: история и култури на Черноморския регион; подводна археология, консервация и представяне на подводното културно наследство, включително като централа на Института за подводно наследство под егидата на ЮНЕСКО; морски науки с фокус върху биологията, екологията, физиката на морето, крайбрежните процеси и въздействието на климатичните промени.

Снимка: Министерство на културата

Отмяна на скандално решение

Припомняме, че през април кабинетът "Гюров" отмени скандално решение на Мариан Бачев, с което част от имота на остров "Св. св. Кирик и Юлита" беше прехвърлен от Министерството на културата към "Пристанищна инфраструктура" с мотива "отпаднала нужда". Решението предизвика незабавна реакция - директори на водещи музеи, архитекти и археолози разпространиха отворено писмо, в което предупредиха, че подобна стъпка поставя под риск бъдещето на острова като културен и научен център. От Министерството на културата, оглавявано по това време от Бачев, защитиха решението с аргумента, че това е единственият начин да бъде осигурен достъп до обектите на остров "Св. св. Кирик и Юлита".