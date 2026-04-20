Големият победител: Елена Дариева обясни какво ще предложи Радев (ВИДЕО)

Много фактори се оказаха решаващи за резултатите, които видяхме. Колегите, които работиха на терен, работиха в много тежка ситуация - сгъстена кампания и сериозни международни събития.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” социологът от агенция “Насока” Елена Дариева, коментирайки резултатите от вота в неделя.

Според Дариева появата на новия играч в нова роля в лицето на Румен Радев е поставил всички нейни колеги социолози в една качествено нова ситуация. На първия етап на кампанията ние видяхме, че към него се появи един сериозен емоционален вот. Индикатори имаше още миналото лято, беше ясно, че се търси нов лидер. Но това не беше за смяна на модела “Борисов-Пеевски”. Хората обаче искат отмяна на модела, искат преместване на центъра, те не искат модел “Радев”. Отпадането на модела и преместването на центъра върху самите хора - това беше нещото, което се търсеше. Затова и вотът беше консолидиран в такъв размер, обясни тезата си Елена Дариева.

Тя каза, че управлението на Желязков си е позволило недопустимия лукс да действа арогантно към българските избиратели - грозен и вулгарен език, обиди към избирателите, посочи Дариева. По думите ѝ Румен Радев винаги е предпочитал уважителното говорене - дори към българските институции. Той постави интересите на хората в центъра и показа уважение към тях, каза още Елена Сариева.

