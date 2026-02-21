Разкриха кои породи кучета са най-застрашени от дихателни проблеми

Въпреки популярността си поради изглеждащите безпомощни очи и плоски лица, кучетата с къса черепна кутия (или брахицефални), като френския булдог, често имат сериозни затруднения с дишането. Проучване, публикувано в списанието "PLOS One", установи, че при 12 породи плоското лице, спадащите ноздри и заоблената физика ги излагат на по-висок риск от развитие на често срещани дихателни проблеми. Пекинезите и японските чинуци са отбелязани като най-рискови.

Снимка: iStock

При породи като булдог и мопс, късата форма на черепа може да доведе до състояние, наречено брахицефаличен обструктивен синдром на дихателните пътища (BOAS). То причинява непоносимост към физически натоварвания, затруднено дишане и хрипове и може да доведе до хирургична интервенция. Мопсовете, френските булдози и булдозите са най-известните и проучени брахицефални породи, но има и няколко други породи кучета, които могат да се сблъскат със същите проблеми, пише "Popular Science".

Още: Домашните любимци могат да помогнат за разкриването на престъпления

"BOAS съществува в различна степен. Някои кучета са засегнати само леко, но за тези в по-тежката форма това може значително да намали качеството им на живот и да се превърне в сериозен проблем за благосъстоянието им", заяви в изявление д-р Фран Томлинсън, съавтор на проучването от Ветеринарния факултет на Университета в Кеймбридж. "Макар че хирургична интервенция, контрол на теглото и други мерки могат до известна степен да помогнат на засегнатите кучета, BOAS е наследствено заболяване и все още има много да се научи за това как можем да намалим риска при бъдещите поколения."

Как е протекло проучването

Снимка: iStock

За да разберат по-добре кои характеристики предсказват BOAS, екипът събира данни от 898 кучета от 14 различни породи, включително боксери, Кинг Чарлз шпаньоли, чихуахуа и пекинези. Те измерват черепите и носовете, телата и вратовете на животните и ги проверяват за симптоми на BOAS.

Снимка: iStock

Още: Зимата е също толкова опасна за домашните любимци в колата, колкото летните жеги

Учените оценяват кучетата за BOAS по скала от нула до три – нула означава малко симптоми, а три означава, че кучето има затруднения при упражненията и дишането. След това екипът сравнява 14-те породи с мопс, френски булдози и булдози. Пекинезите имат процент на BOAS, подобен на този на булдозите, като само 11% от пекинезите дишат свободно. Японският хин също се представя зле, като само 17,4% от кучетата от тази порода са без симптоми. При Кинг Чарлз шпаньолите, шицу и бостън териер между 25 и 50% от кучетата са с оценка нула. Кавалер Кинг Чарлз шпаньол, померан, боксер и чихуахуа се представят най-добре, като между 50 и 75% от кучетата са с нулева степен, пише "Popular Science".

Снимка: iStock

Двете породи с висок риск от BOAS – пекинез и японски хин – имат високи нива на стесняване на ноздрите, като съответно около 6% и 18% от кучетата имат отворени ноздри. Според екипа това показва, че BOAS варира значително сред брахицефалните породи. Разбирането на разликите и определянето на ключовите рискови фактори би могло да помогне на учените да разработят по-целенасочени и ефективни стратегии за подпомагане на кучетата в риск.

Още: Революционно: Хапче удължава живота на кучетата, пускат го на пазара догодина

"Това проучване не би било възможно без подкрепата на отдадените собственици и развъдчици, които доброволно предоставиха кучетата си за участие", допълват авторите. "Техният ентусиазъм и готовност да се ангажират със здравните тестове подчертава колко много хората се интересуват от подобряването на здравето на породата."

Цялото проучване ще откриете в "PLOS One".