Байерн Мюнхен направи носителя на "Златната топка" най-скъпоплатения играч в Европа

Носителят на "Златната топка" за 2026 година получи своето признание от клуба. Хари Кейн сложи подписа си на нов договор с Байерн Мюнхен, който го превърна в най-скъпоплатения играч в Европа. След месеци на спекулации относно бъдещето на звездния нападател баварците потвърдиха, че той ще остане на "Алианц Арена" до юни 2029 година. Германски медии твърдят, че новите условия са повишили седмичната заплата на Кейн до зашеметяващите 400 000 паунда, което се смята за най-високата основна заплата на футболист на Стария континент.

Хари Кейн преподписа с Байерн Мюнхен за още три години

Кейн отбеляза 73 гола в 65 мача за клуба и националния отбор през миналия сезон. Този резултат му донесе наградата "Златната топка", като той изпревари Килиан Мбапе и Ламин Ямал на церемонията в Лондон миналата седмица. Откакто пристигна от Тотнъм Хотспър през 2023 година за 86 милиона паунда, капитанът на Англия е отбелязал 156 гола в 161 мача за Байерн.

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С оставащи само шест месеца до изтичането на предишния му договор, името на Кейн се свързваше с завръщане във Висшата лига, за да преследва рекорда на Алън Шиърър по отбелязани голове. Испанските грандове Барселона и Реал Мадрид също проучваха възможността да доведат най-резултатния англичанин в редиците си. Тези надежди вече се се изпарили, след като той се ангажира с още три години при германските шампиони.

Преди да дойде в Мюнхен, трофеите винаги бяха убягвали на Кейн. Оттогава насам той навакса загубеното време, като спечели две титли в Бундеслигата, Купата на Германия и две Суперкупи на Германия за две години. За националния отбор на Англия Кейн поведе "трите лъва" до най-доброто им класиране на Световно първенство от 1966 година насам, като спечели бронзов медал. Той отбеляза шест гола в седем мача под ръководството на Томас Тухел.

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