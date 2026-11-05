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Песента от спектакъла "Оставам за малко" излиза извън театъра и оживява във видео

05 ноември 2026, 13:22 часа 770 прочитания 0 коментара
Снимка: Artvent
Песента от спектакъла "Оставам за малко" излиза извън театъра и оживява във видео

Песента от театралния спектакъл "Оставам за малко" вече има свой видеоклип, който пренася емоцията от театралната сцена на екрана. Музиката, текстът и изпълнението са на Павел Терзийски, а зад сценария на видеото стои актрисата Стефания Колева, която изпълнява една от главните роли в постановката. Видеоклипът е реализиран от екипа на "Лъв студио".

Създадена като част от музикалната атмосфера на спектакъла, песента улавя неговата емоционална същност – онези моменти, в които думите не достигат, срещите идват неочаквано, а понякога най-важното, което можем да направим, е просто да останем. Мелодията и текстът допълват историята за човешките взаимоотношения, прошката и крехкия баланс между желанието да продължиш напред и нуждата да се върнеш към миналото.

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Видеоклипът пресъздава атмосферата и настроението на "Оставам за малко", като дава нов живот на музиката извън театралната зала. Сценарият на Стефания Колева продължава емоционалната линия на спектакъла и превръща песента в самостоятелен музикален разказ, който може да докосне и зрителите, все още незапознати с постановката.

Пиесата "Оставам за малко" разказва историята на една жена, която се завръща след тригодишно отсъствие, на мъж, който се опитва да запази спокойствието и реда вкъщи, и на дъщеря им, която избира да живее в настоящето. Между смешните ситуации, разминаванията и неизказаните думи героите постепенно откриват, че прошката понякога е най-смелият жест, а едно "за малко" може да се окаже достатъчно, за да промени всичко.

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В спектакъла участват Стефания Колева, Герасим Георгиев-Геро, Катя Иванова, а Александър Григоров и Димитър Живков се сменят в ролята на приятеля на дъщерята. Режисьори са Герасим Георгиев-Геро и Димитър Живков, а автори на текста са Александър Чобанов и Лило Петров. Сценографията и костюмите са дело на Мира Каланова, а музиката е на Павел Терзийски. Разпространението и рекламата са поверени на Artvent.

Песента е в музикалните платформи: https://distrokid.com/hyperfollow/pavelterziyski/---original-theater-soundtrack. Всички предстоящи дати и билети за "Оставам за малко" можете да намерите тук: https://artvent.bg/event/ostavam-za-malko.

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Българска музика Оставам за малко
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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