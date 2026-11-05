ЦСКА смени един от най-добрите си играчи за неизползвана резерва в Европа

Ръководството на ЦСКА бе принудено да направи радикална промяна в състава си за Лигата на конференциите. Тя се дължи на контузията на Лео Перейра, който ще отсъства за дълго от терените. Бразилецът получи травма в областта на адуктура по време на срещата с Нордселанд преди две седмици. За съжаление на ЦСКА, лошите прогнози се сбъднаха и проблемът се оказа сериозен. Перейра може да отсъства до края на годината или доста след това, съобщи "Тема Спорт".

ЦСКА направи промяна по списъка си с картотекирани играчи за Лигата на конференциите

По тази причина той бе изваден от списъка с картотекирани футболисти за основната фаза на третия по сила европейски турнир. Сега стана ясно, че на негово място е включен десният защитник Тамиму Уору. Промяната стана възможна благодарение на правило на УЕФА, което позволява замяната на футболист при продължителна контузия. Така националът на Бенин попадна в групата на ЦСКА за гостуването на Панатинайкос в четвъртък, 5 ноември, въпреки че от доста време не е играл. Последната изява на Уору с "армейците" бе на 27 юли при дебюта му срещу Ботев Пловдив в Първа лига.

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Уору влиза в групата на ЦСКА не само заради контузията на Перейра. Включването му е продиктувано и от ограничените възможности по десния фланг на защитата. Обикновено Маркус Гиздол залага на Пастор или Бари Котър. Котър обаче няма право да участва в евротурнирите, тъй като бе привлечен след изтичането на крайния срок за регистриране на нови футболисти в УЕФА. Това може да се окаже златен шанс за Тамиму Уору.

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