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Мирчев даде 24 часа на управляващите да признаят, че лъжат за втората пенсия

05 ноември 2026, 13:29 часа 945 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Мирчев даде 24 часа на управляващите да признаят, че лъжат за втората пенсия

Депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев постави 24-часов ултиматум на управляващите да разкрият публично какви разговори са водили с Европейската комисия за втория пенсионен стълб и кой е инициаторът на обсъжданите промени. Ако това не се случи, от ДБ заплашват да публикуват и останалите документи, с които разполагат.

Повод за ултиматума станаха противоречивите обяснения на депутати от "Прогресивна България" - Константин Проданов и Стефан Белчев. Двамата определиха информацията за намеренията на кабинета като "фалшива новина", но същевременно допуснаха, че разговори за национализация на втория пенсионен стълб може да са водени от експерти в правителството.

Според Мирчев обаче става дума не за обикновени експертни консултации, а за политическа инициатива на най-високо равнище. Още: "Някакъв хвърчащ лист хартия, сниман с телефон": Проданов за документа на Мирчев за втората пенсия

"Ние знаем кои са експертите, имаме достатъчно информация. Единият експерт е бивш пилот на изтребител, а другият е заместник-командир по политическата част", заяви депутатът.

От ДБ не посочиха директно имената на двамата, но описанията съвпадат с длъжностите, които в миналото са заемали премиерът Румен Радев и финансовият министър Гълъб Донев.

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"На тези двама експерти ще им дадем още 24 часа, за да излязат пред българските граждани и да им кажат, че ги излъгаха, че опитаха да сложат ръка върху пенсиите на хората", заяви Мирчев. Той подчерта, че партията разполага с цялата кореспонденция между българското правителство и Европейската комисияОще: Мирчев показа документ, доказващ намеренията на управляващите за втората пенсия (СНИМКА)

По думите му разкритията вече са принудили Министерството на финансите да преработва бюджета, а в институцията в момента "цари паника".

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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