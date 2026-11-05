Официално: Кристиано Роналдо сложи край на международната си кариера (ВИДЕО)

С емоционална публикация в социалните мрежи Кристиано Роналдо обяви оттеглянето си от международния футбол след рекордна кариера с националния отбор на Португалия. 41-годишният футболист съобщи новината чрез дълго видео в Инстаграм, в което прочете писмо до своите фенове. Това слага край на легендарната 23-годишна кариера на Роналдо с фланелката на "мореплавателите", в която той записа рекордните 234 мача и отбеляза рекордните 146 попадения. Той спечели три трофея с националния отбор, най-значимият от които е Евро 2016, както и две титли в Лигата на нациите.

Кристиано Роналдо се оттегли от националния отбор на Португалия

Решението му идва на фона на напрежението със селекционера Жорже Жезуш. Роналдо напусна лагера на "мореплавателите" по време на миналата международна пауза след спор с треньора, а впоследствие получи наказание. От федерацията ясно заявиха, че очакват легендарният им нападател да се завърне в игра още през ноември, но той е взел решение това да се случва. Звездата на Ал Насър се сбогува с видеообръщение с продължителност около пет минути, в което се обърна директно към португалските фенове.

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"Към португалския народ: дойде денят, в който връщам фланелката с номер 7 на целия ни национален отбор. Никога не съм смятал, че тя принадлежи само на мен, но в продължение на 23 години имах честта и отговорността да я нося, да я защитавам и да я нося със себе си на терените по целия свят. Днес дойде моментът да предам щафетата на бъдещето. Това не беше лесно решение, защото има решения, които не се вземат само с разума, а в които участва и сърцето", започна Роналдо, след което се обърна назад към постигнатото от 2003 година насам, когато прави своя дебют с националния отбор.

"Приключвам едно пътуване, което започна през август 2003 година и промени живота ми завинаги. Когато погледна назад и си спомня всичко, което преживях с националния отбор, не виждам само мачове, голове, рекорди и трофеи, а виждам хора. Виждам имигранти, които усещаха, че Португалия им става по-близка за тези 90 минути, и виждам милиони португалци, които никога не съм срещал лично, но които бяха част от живота ми. В крайна сметка футболът е много повече от просто игра - той е хората. През цялата си кариера в националния отбор се стремях да преодолявам границите си. Исках да печеля, да бъда най-добрият и да остана в историята. Винаги бях строг към себе си, стремях се към повече, вярвах в способността ни да стигнем колкото се може по-далеч и давах всичко от себе си за тази фланелка."

"Преживяхме прекрасни вечери и нощи и постигнахме победи, които никога няма да забравя, точно както претърпяхме поражения, споменът за които все още ме боли и до днес. Понякога се провалях, страдах и преживявах моменти, в които не успявах да дам на португалците това, което те така дълбоко желаеха, но никога не се предадох и, най-важното, никога не загубих чувството си на гордост от това, че представлявам Португалия. През тези години научих много прости неща. Головете отминават, трофеите остават в музеите, а рекордите намират някой, който да ги подобри, но има нещо, което времето никога не може да изтрие, и това е мястото, което заемаме в сърцата на хората.

Ако някога съм ви направил щастливи, или съм ви накарал да прегърнете някого след един от моите голове, или да забравите труден момент, или да се почувствате горди от нашата страна, тогава всичко, което направих, си е струвало усилието. Защото да си португалец означава и това. Страдаме заедно, издигаме се заедно и вярваме отново. Португалия винаги ще се нуждае от млади хора, които мечтаят, от играчи, които не се отказват, и от нови поколения, които вярват във възможността да достигнат места, където никой не е стигал преди. Защото страната, която продължава да създава свои нови герои, е страна, която никога не спира да вярва в себе си", гласи част от изявлението на Роналдо.

Той не пропусна да благодари на съотборниците си, на треньорите, целия екип в националния отбор, на семейството си и разбира се, на феновете: "А на португалците и на всички синове на Португалия, разпръснати по целия свят, бих искал да кажа още едно нещо. Има един образ, който винаги ще нося в себе си, и това е моментът, в който звучи националният химн. Поглеждам наоколо и виждам съотборниците си, трибуните, децата, майките, бащите и бабите и дядовците, и виждам португалци, които са изминали дълги разстояния само за да бъдат там. И през тези минути преставаме да бъдем различни. Няма клубове, няма цветове, няма социални класи, няма професии и няма мнения, а само една страст: Португалия."

"Това чувство ще нося в себе си през целия си живот. Днес приключва моето пътуване на терена с националния отбор. Тръгвам си с вдигната глава, горд от изминатия път и с осъзнаването, че дадох всичко от себе си за Португалия. Но никога няма да престана да бъда един от вас и ще продължа да страдам, да се радвам и да празнувам всяка победа на Португалия от дъното на сърцето си. Прекарах живота си, работейки, за да стана най-добрият играч в света, но днес осъзнавам, че най-голямата победа беше да заслужа да представлявам най-добрата страна в света. Благодаря ви за тези 23 години, благодаря ви, че повярвахте в мен и че ми дадохте шанса да изживея една мечта, която започна, когато бях само едно дете на остров Мадейра, тичащо след топката. Фланелката с номер 7 ще остане, а гордостта ми от това, че я нося, ще остане моя завинаги. Португалия винаги ще остане в сърцето ми. До следващата ни среща, както винаги. Кристиано Роналдо", завърши той.

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Listen as CR7, the greatest footballer of all time, retires from international football. Thank you, Ronaldo. https://t.co/OPGCP70Mh2 — Sir Larry (@SirLarry01) November 5, 2026