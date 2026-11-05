Португалия обеща паметно сбогуване на Кристиано Роналдо с националния отбор

Португалската футболна федерация публикува официално изявление, след като легендарният Кристиано Роналдо обяви, че се оттегля от международния футбол. 41-годишният футболист излезе с емоционално послание в социалните мрежи, с което разкри решението си да сложи край на 23-годишната си международна кариера. Роналдо се оттегля като най-резултатния футболист в историята на "мореплавателите" със своите 126 гола в 234 мача, с които помогна на отбора да спечели Евро 2016 и две титли от Лигата на нациите.

Португалската футболна федерация готви бенефис на Роналдо

Португалската федерация заяви в изявлението си: "Португалската футболна федерация изразява най-дълбоката си и най-искрена благодарност към своя вечен капитан, Кристиано Роналдо, който днес обяви окончателното си оттегляне от националния отбор. С дълбоко чувство на благодарност и огромно възхищение Португалската футболна федерация публично благодари на Кристиано Роналдо за изключителната кариера, с която той служи на нашата страна. Нашият капитан не беше просто изключителен спортист, а вдъхновяващ лидер, пример за всеотдайност и съвършеният символ на духа на националния ни отбор. През цялата си легендарна международна кариера, белязана от 234 международни мача и 146 гола, капитанът носеше страната на раменете си, побиваше рекорди и водеше отбора към моменти, които завинаги ще останат запечатани в историята на националния ни футбол."

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От федерацията са категорични, че Роналдо ще получи заслуженото си изпращане. Позицията продължи по следния начин: "Всяка капка пот, всеки решаващ гол и всяка капитанска лента, която той носеше с гордост на терена, отразяват неговата безгранична любов към нашата фланелка. Неговата всеотдайност и наследство надхвърлят границите на терена. Кристиано Роналдо издигна името на Португалия и вдъхнови поколения млади хора, които мечтаят да последват стъпките му. За мнозина от нас той е най-добрият футболист на всички времена!

По тази причина Португалската футболна федерация отказва да допусне това сбогуване да се състои без подобаващо почитание. Нашето твърдо и голямо желание е да организираме, планираме, участваме и активно сътрудничим в това, което винаги ще служи като подобаващо почитание на великата кариера на Кристиано Роналдо, където феновете и страната могат да аплодират и да празнуват още веднъж играча, който ни даде толкова много. Благодарим ти за всичко, капитане, това винаги ще бъде твоят дом, нека продължим към целта от 1000 гола."

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