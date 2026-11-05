Люис Хамилтън направи сравнение между Ферари и Мерцедес: Беше много по-зле

Дуото на Ферари във Формула 1 преживя напрегната неделя в Мексико Сити миналия уикенд, след като Шарл Льоклер атакува съотборника си Люис Хамилтън за лидерството в състезанието още в първата обиколка, в резултат на което и двамата пилоти излязоха извън пистата. След състезанието Хамилтън призна, че е бил много раздразнен от ситуацията, като Ред Бул и Макс Верстапен се възползваха от нея, за да спечелят победата.

Хамилтън призна за напрежението с Льоклер

Това не е първият път в кариерата на Хамилтън, в който той се оказва в центъра на напрежението със своя съотборник. Седемкратният шампион е водил ожесточени битки в миналото с Фернандо Алонсо в Макларън и Нико Розберг в Мерцедес. По тази причина британецът призна, че съперничеството му с Льоклер дори не може да се сравнява с това, което е преживял срещу Розберг в бокса на "сребърните стрели".

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"Имал съм много по-лоши моменти в Мерцедес", заяви Хамилтън пред медиите след Гран При на Мексико, след което разкри какво е направил шефът а Ферари Фред Васьор. "Имал много по-лоши моменти в Мерцедес, но не, не виждам да има големи разлики. В Мерцедес се справяха добре с това и мисля, че Фред Васьор прави всичко възможно. Фред дойде да поговори с мен преди състезанието и изглеждаше нервен. Той иска тези двама пилоти да се представят добре."

Моментът, в който излезе от пистата, позволи на Верстапен да изпревари Хамилтън и в крайна сметка да се изкачи пред Льоклер, на когото беше наложено наказание от пет секунди за неправомерно извличане на предимство. Хамилтън повтори, че маневрата на монегаска му е била ненужна, като Ферари пропусна възможността да добави трети трофей за победа към колекцията си тази година. Британецът заяви: "Ако идвам отзад и поемам целия риск, а в крайна сметка загубим като отбор, тогава мисля, че ще трябва да дам обяснения, защото това засяга много хора. Но в обратния случай, когато аз съм начело, това просто беше ненужно. Мисля, че днес лесно бихме могли да постигнем двойна победа, което би било огромно постижение за отбора и за всички в завода, които работиха толкова усърдно, за да ни предоставят тези подобрения. Не знам какво точно ще се предприеме, защото досега всъщност нищо не е било направено. Така че, да, ще видим."

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