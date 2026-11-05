Терзиев посочи изхода за "Топлофикация-София"

Концесията е единственият работещ вариант за "Топлофикация - София", за да се осигурят необходимите инвестиции и да се преструктурира дългът на дружеството. Това каза кметът на София Васил Терзиев и добави, че очаква още на следващата сесия на Столичния общински съвет (СОС) да бъде разпределен докладът за финансово-икономически и технически анализ на дружеството. По думите му анализът трябва да покаже в какво състояние е дружеството и какви са възможностите за стабилизирането му.

"След това Общинският съвет, като принципал, трябва да вземе решение за бъдещето му", посочи кметът.

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Според Терзиев прехвърлянето на дружеството от общината към държавата няма да реши проблемите с остарялата мрежа и натрупаните задължения. Градоначалникъ заяви, че значителна част от дълга на "Топлофикация" е натрупана от лихви и свърза това с начина, по който се признават разходите на дружеството и с условията за закупуване на природен газ, който трябва да се плаща предварително.

"Държавата дължи на "Топлофикация-София" над 150 млн. евро по спечелени от дружеството дела", каза той. Според него изплащането на тези средства би помогнало за стабилизирането му.

Кметът посочи и че ако цената на природния газ се повиши, а тази за потребителите остане същата, разликата трябва да бъде покрита. Терзив прогнозира и че предстоят трудни решения както на общинско, така и на държавно равнище, за да спре дружеството да трупа загуби.