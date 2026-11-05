Изтребители МиГ-29 вдигнати по тревога заради бомби в три самолета, пътуващи към България

Екипажи на Военновъздушните сили са били активирани в отговор на бомбени заплахи срещу три пътнически самолета, съобщиха от Министерството на отбраната. Три сигнала за бомбени заплахи срещу пътнически самолети, пътуващи към България, са вдигнали по тревога екипажи на българските изтребители МиГ-29, носещи бойно дежурство в авиобаза "Граф Игнатиево". Изтребителите са излетели в 10:11 часа със задачата да прехванат и ескортират трите граждански самолета.

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Единият самолет се приземи на летище Пловдив, а другите два - на летище "Васил Левски" в София.

В случаи от подобен характер, по команда на Обединения център за въздушни операции на НАТО, българските изтребители, които носят дежурство по "Air Policing", изпълняват задачи по откриване, опознаване и съпровождане на въздухоплавателни средства, уточниха от военното ведомство.