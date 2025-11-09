Музиката на Мария Караиванова: Създател и пазител на емоции (ВИДЕА)

Мария Караиванова е на 23 години и е родена в Сливен. На 31 октомври 2025 г. участва в изданието "Перспективи", което се проведе в индустриалната зона на града, съчетавайки красотата на изкуството и суровата обстановка на производствената среда. Мария е певица и свири на китара. Занимава се с музика професионално от няколко години. Обича да спортува, да кара колело, да рисува, чете, ходи в планината и да свири на пиано. Actualno.com попита Мария за нейния музикален път, кои са любимите й изпълнители и какво я вдъхновя, когато композира.

Проект на БМА отваря врати за българската сцена към международните пазари

Интервю

Кога откри музиката?

Музиката винаги е присъствала в живота ми и винаги съм и обръщала най-много внимание. Може би тя е толкова важна за мен, благодарение на майка ми и баща ми, които също много обичат да слушат музика и това са възпитали и у мен още от малка. От много малка пея. Имам няколко видеа от детската градина още, в които пея и то доста добре. Когато бях на 13 години започнах да ходя на частни уроци по китара и тогава баща ми ми купи първата китара. След това и на пиано, а в последствие реших, че искам с това да се занимавам и за напред.

Кога осъзна, че музиката е това, с което искаш да се занимаваш?

В началото на 10 клас вече окончателно бях взела това решение, но преди това тайничко съм си мечтала. Тогава започнаха големите премеждия със подготовката, за да ме приемат в АМТИИ в град Пловдив, където завърших бакалавър - поп и джаз китара.

Какво те вдъхновява да композираш?

Живота и случките от него. Първата песен, която написах и от която разбрах, че не е толкова страшно да композираш бе вдъхновена от пътуването ми до Португалия, за да посетя една много добра приятелка и в песента - “Portuguese love” съм вплела емоциите останали от пътуването и моментите, които преживяхме заедно. Вдъхновението идва много неочаквано понякога и когато дойде гледам да го грабна здраво и да оставя всичко, с което съм се занимавала до момента, да му обърна внимание, за да се получи нещо почти завършено. Някои от песните съм писала на един дъх, други пък са отнемали месеци. Важното е да се опитваш да се върнеш към същото чувство, което си изпитал, когато си започнал да пишеш.

Кои са любимите ти музиканти?

Любимият въпрос… Обожавам да слушам музика - може би това е главното ми занимание. Малко от артистите които ме вдъхновяват са: Maro, James Bay, The Lumineers, Simon & Garfunkel, John Denver, Fleetwood Mac, The Beatles, Dirty loops, Bob Dylan, Queen, Djavan, Chet Baker…

Има ли бъдеще за младите музиканти в България?

В последните няколко години, откакто съм в тези среди, все повече се интересувам от български артисти и музиканти. Според мен българската сцена се събужда и то в цяла България, защото започва да се обръща внимание на изкуството и хората имат нужда да чуят нещо качествено на родния си език. В по-малките градчета дори се организират събития и концерти, които имат за цел да представят българските музиканти и виждам, че има все повече интерес. Така че смятам, че има развитие за музикантите в България и хората оценяват все повече хубавата музика.

Какви са плановете ти за развитие?

В момента уча магистърската си степен в Националната Музикална академия в София със специалност поп и джаз пеене - най-голямата ми страст. Желая в идните няколко години да запиша повечето от музиката, която съм написала и може би да издам албум. Надявам се да си намеря музиканти, с които да споделяме едни и същи интереси и да си сформираме група, за да пишем авторска музика.

Какво ти дава изкуството и в частност музиката?

Изкуството - картините, книгите, музиката, филмите, театъра са неща, без които живота ще бъде черно-бял. Те го оцветяват. Карат ни да изпитваме различни емоции и да справяме по-лесно в трудни моменти. За мен музиката е единствения начин, по който мога да изкажа какво чувствам в най-пълния му смисъл. Тя също е пазител на емоции, до които когато и да се върнеш няма да бъдат променени.

