“Петрохан”, “осемте джуджета”, Петьо Еврото - какво прави прокуратурата: Говори съдия Атанаска Дишева (ВИДЕО)

Не съм изненадана нито от позицията на прокурорската колегия, нито на членовете на съдийската колегия. Фигурата на смяната на главния прокурор явно може да се случи само ако се даде политическа заявка за това. Не е ясно за обществото какво точно прави Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” съдия Атанаска Дишева, член на Висшия съдебен съвет, коментирайки опитите за смяна на Борислав Сарафов от поста на временно изпълняващ дейността главен прокурор.

Аз не съм изненадата от резултатите и обсъжданията. Известна изненада има лично в мен как по най-тънката съпротивителна членовете на Прокурорската колегия се отказаха да се произнесат по искането на министър Андрей Янкулов, подчерта Дишева.

Тези членове подминаха по-голямата част от доводите на министъра, а те бяха свързани точно с начина, по който г-н Сарафов упражнява правомощията си. Според мен това беше един удобен начин да се заобиколи произнасянето по тези основания, а те са свързани точно с това дали и колко г-н Сарафов упражнява функциите на главен прокурор, каза още Дишева.

Ако продължава в България да се говори за правова държава, би трябвало действията на министър Янкулов да бъдат оценени положително и като такива, които връщат дебата на полето на компетентния орган, какъвто е ВСС, който може да се произнесе за главния прокурор, стана ясно от думите на съдия Атанаска Дишева.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.