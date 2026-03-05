"Лъвиците" с три мача през март – кои бяха избрани да водят битките за ЕвроБаскет 2027 ?

Селекционерът на женския национален отбор на България по баскетбол Таня Гатева обяви състава за предстоящите срещи от следващия етап на квалификациите за ЕвроБаскет 2027, съобщиха от Българската федерация по баскетбол. Националният тим ще изиграе три мача през март. "Лъвиците" приемат Азербайджан на 11 март и Украйна на 14 март в зала "Колодрума" в Пловдив, а на 17 март гостуват на тима на Черна гора в град Бар.

Българките се изправят срещу Азербейджан и Украйна на родна земя

Подготовката на отбора ще започне на 9 март в зала „Колодрума“, а втората тренировка за деня, която е насрочена за 18:00 часа, ще бъде открита за представителите на медиите.

Билетите за двата домакински двубоя в Пловдив вече са в продажба. Свободен вход ще има за деца до 12-годишна възраст, както и за организирани баскетболни школи.

Българският национален отбор е лидер в група Е на квалификациите с три победи от три мача. От федерацията призоваха феновете да подкрепят отбора от трибуните и да помогнат „Колодрума“ да се превърне в истинска крепост по пътя към ЕвроБаскет 2027.

Съставът на България вече е ясен, като осем от общо тринадесетте повикани националки се състезават в клубни първенства извън страната. Капитан на отбора отново е Борислава Христова, която закономерно намира място сред избраните. В селекцията личат и имената на състезателки, които през лятото на 2019 година спечелиха титлата на Европейското първенство в Дивизия Б за девойки до 20 години, когато отборът отново бе воден от Таня Гатева. В същото време шанс да се изявят получават и някои от младите надежди на българския баскетбол – Ивана Бонева, Деница Манолова и Димана Костова.

Ето и пълния списък на участничките:

Борислава Христова

Гергана Иванова

Карина Константинова

Катрин Стоичкова

Радостина Христова

Преслава Колева

Ивана Бонева

Деница Манолова

Димана Костова

Валерия Алексиева

Илияна Георгиева

Кайла Хилсман

Стефани Костович

