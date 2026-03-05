Войната в Украйна:

Марио Матиканов сред 30-те най-добри на световното за младежи

05 март 2026, 19:42 часа 254 прочитания 0 коментара
Младият български състезател по ски бягане Марио Матиканов завърши на 30-о място в масовия старт на 20 километра свободен стил от световното първенство за младежи до 23 години в Лилехамер, Норвегия. Българският национал финишира за 45:15.8 минути, на 1:43.3 минути след победителя Елиас Кек от Германия.

Матиканов е 30-и в масовия старт на Световното

Германецът спечели състезанието с време 43:32.5. Втори остана състезаващият се с неутрален статут Савелий Коростельов, изостанал само на 0.3 секунди, а трети се нареди канадецът Ксавие Маккийвър на 0.6 секунди от победителя. 

Марио Матиканов

Матиканов е сред най-обещаващите български таланти в ски бягането. През 2024 г. печели всички дисциплини при мъжете на Държавното първенство в Белмекен, а през 2025 г. става бронзов медалист на 10 км свободен стил на Световните студентски игри в Торино 2025. 

Марио дебютира и на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина. Заедно с Даниел Пешков представи България в спринта на 1.6 км класически стил, но не успя да премине квалификациите – Матиканов завърши 74-ти с 3:37.97 минути, а Пешков – 73-ти с 3:37.69 минути.

Кристин Попова
Кристин Попова Отговорен редактор
ски бягане Марио Матиканов
