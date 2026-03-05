"Зеленски трябва да се стегне": Тръмп с поредна атака срещу украинския президент

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите за Украйна продължават, но отново изрази раздразнение от украинския президент Володимир Зеленски. „Зеленски трябва да се стегне и да сключи сделка“, каза той в интервю за Politico. Същевременно той подчерта, че смята руския президент Владимир Путин за „готов да преговаря за прекратяване на войната“. „Мисля, че Путин е готов да сключи сделка“, каза той.

Според него Киев трябва да демонстрира по-голяма готовност за постигане на споразумения и да се движи по-бързо към сключването на споразумение. На въпроса каква е пречката на Зеленски за мирно споразумение, Тръмп отказа да даде подробности, но отбеляза, че не показва достатъчна готовност за преговори: „Немислимо е той да е този, който е пречката. Ти нямаш козове. Сега той има още по-малко карти“, каза Тръмп.

Зеленски по-рано заяви, че нова тристранна среща относно войната на Русия срещу Украйна е била преустановена поради боевете, избухнали в Иран. Според него, Украйна продължава да комуникира с американската страна практически ежедневно. Той добави, че преговорите активно се водят и с представители на страните от Близкия изток и региона на Персийския залив.

Зеленски предложи помощ срещу „Шахедите“

По-рано тази вечер Зеленски обяви, че Украйна е готова да предостави експертизата си, за да помогне за отбраната на петролната и гражданската инфраструктура в Близкия изток. Това каза днес украинският президент Володимир Зеленски на брифинг в Киев. На брифинга министърът на външните работи Андрий Сибиха съобщи, че на фона на разширяването на иранския конфликт, Киев е получил искания от партньори за помощ с отбраната срещу дронове и по-конкретно с украинските прехващачи на дронове.

Зеленски заяви, че през трите дни на ескалация на конфликта в Близкия изток, страните са използвали над 800 ракети PAC-3 (които се изстрелват от установки Patriot - бел. ред.) и отбеляза, че Украйна никога не е разполагала с толкова много ракети, за да отблъсне руските атаки.