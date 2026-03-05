Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Зеленски трябва да се стегне": Тръмп с поредна атака срещу украинския президент

05 март 2026, 20:48 часа 307 прочитания 0 коментара
"Зеленски трябва да се стегне": Тръмп с поредна атака срещу украинския президент

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите за Украйна продължават, но отново изрази раздразнение от украинския президент Володимир Зеленски. „Зеленски трябва да се стегне и да сключи сделка“, каза той в интервю за Politico. Същевременно той подчерта, че смята руския президент Владимир Путин за „готов да преговаря за прекратяване на войната“. „Мисля, че Путин е готов да сключи сделка“, каза той.

Още: Зеленски заплаши Орбан, че ще даде адреса му на ВСУ да си поговорят с него, ако блокира парите за Украйна

Според него Киев трябва да демонстрира по-голяма готовност за постигане на споразумения и да се движи по-бързо към сключването на споразумение. На въпроса каква е пречката на Зеленски за мирно споразумение, Тръмп отказа да даде подробности, но отбеляза, че не показва достатъчна готовност за преговори: „Немислимо е той да е този, който е пречката. Ти нямаш козове. Сега той има още по-малко карти“, каза Тръмп.

Още: Орбан: Ще принудя със сила Украйна да пусне руския газ по тръбопровода "Дружба“

Зеленски по-рано заяви, че нова тристранна среща относно войната на Русия срещу Украйна е била преустановена поради боевете, избухнали в Иран. Според него, Украйна продължава да комуникира с американската страна практически ежедневно. Той добави, че преговорите активно се водят и с представители на страните от Близкия изток и региона на Персийския залив.

Зеленски предложи помощ срещу „Шахедите“

По-рано тази вечер Зеленски обяви, че Украйна е готова да предостави експертизата си, за да помогне за отбраната на петролната и гражданската инфраструктура в Близкия изток. Това каза днес украинският президент Володимир Зеленски на брифинг в Киев. На брифинга министърът на външните работи Андрий Сибиха съобщи, че на фона на разширяването на иранския конфликт, Киев е получил искания от партньори за помощ с отбраната срещу дронове и по-конкретно с украинските прехващачи на дронове.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Украйна и Русия размениха още военнопленници на фона на забавянето в преговорите (СНИМКИ)

Зеленски заяви, че през трите дни на ескалация на конфликта в Близкия изток, страните са използвали над 800 ракети PAC-3 (които се изстрелват от установки Patriot - бел. ред.) и отбеляза, че Украйна никога не е разполагала с толкова много ракети, за да отблъсне руските атаки.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Володимир Зеленски война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес