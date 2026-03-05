Как войната в Иран скара и раздели привържениците на Тръмп?

"Да благодарим на Господ за фантастичната победа над враговете на Израел"- с тези думи 85-годишният пастор Джон Хагий се обърна към богомолците в неговата огромна църква в Сан Антонио, щата Тексас. Хагий не е кой да е, отбелязва АРД. Преди 20 години той основава лобистката организация “Обединени християни за Израел”, която твърди, че има 15 милиона членове в САЩ. Това може би е преувеличение, но християните ционисти са доста голяма и влиятелна част от американските бели евангелисти, а съответно и от движението MAGA (Make America great again).

При това тези хора не се интересуват толкова от Израел като сигурна държава за евреите, колкото от “свещената земя”, където те очакват след края на света да настъпи Второто пришествие. Хагий и неговите съмишленици отдавна настояват САЩ да свали “безбожния” режим в Техеран. Сега те се надяват, че техният момент е настъпил.

Неспазеното обещание на Тръмп

Тръмп обаче беше избран с обещанието да не започва нови войни, а да сложи край на старите, припомня АРД. Затова беше подкрепен от друга фракция в движението MAGA – християнските националисти, водени от идеята за “Америка на първо място”, които са враждебно настроени към християнските ционисти. Изолационизмът, който националистите изповядват, датира още от началото на 1940-те години, когато “Америка на първо място” се превърна в лозунг срещу участието на САЩ във Втората световна война. Тогава това движение бе изцяло антисемитско.

В момента най-гласовитият представител на тази фракция е бившият водещ на „Фокс Нюз“ Тъкър Карлсън. В последния си подкаст той дори заяви: “Това е война само на Израел”. Според Карлсън САЩ са били въвлечени в тази война от израелския премиер Бенямин Нетаняху, който излъгал и манипулирал Доналд Тръмп. Конспирациите на Карлсън стигнаха чак дотам, че той започна да спекулира, че Израел играл роля в терористичните нападения от 11 септември 2001 година в САЩ.

Крайнодесните не приемат тази война

За разлика от християнските ционисти изолационисткият лагер не е добре организиран. Неговите лидери основно са инфлуенсъри и подкастъри, които обаче достигат до огромна публика онлайн. Границата между десни екстремисти и конспиратори като Ник Фуентес, който отрича Холокоста, и тази група поддръжници на Тръмп е размита. Фуентес написа в профила си в Х: “Тръмп предаде движението MAGA и лозунга “Америка на първо място”. Той изгуби мандата си”. Само преди няколко месеца Фуентес гостува на Карлсън в подкаста му. Тази седмица пък осъденият конспиратор Алекс Джоунс му платформа да разпространява абсурдните си теории.

Идеологическите разлики между християнските ционисти и изолационистите са непреодолими, пише АРД. Тръмп обаче някак успяваше да ги обединява в своето движение. Сега той може би не се интересува от разрива сред поддръжниците си, но за потенциалните му наследници - като Джей Ди Ванс например, това може да се превърне в голямо предизвикателство. Преди няколко месеца на събитие на Turning Point USA - организацията на убития през 2025 г. Чарли Кърк - се разрази ожесточен спор между двете страни в този конфликт. Вицепрезидентът на САЩ се опита да се понрави и на двете страни и отказа да се дистанцира от екстремисти като Ник Фуентес. Вместо това заяви, че консервативното движение било “отворено за всеки, който обича Америка”.

“Християнският конфликт”

Министърът на отбраната Пийт Хегсет, който сега се нарича министър на войната, досега се разминава с критиките, въпреки че също носи отговорност за войната. Имиджът, който Хегсет се опитва да си гради - на “християнски воин”, изглежда се харесва и на двете фракции в MAGA движението. Той вече не показва татуировките си, сред които има и кръстоносни символи, но пък кани християнските националисти на църковни служби в Пентагона.

На една от т.нар. молитвени закуски там Пийт Хегсет произнесе нещо като проповед от позицията си на военен министър на САЩ, пише АРД. “Войнът, който дава живота си за отряда си, страната си и Създателя, ще живее вечен живот”, каза Хегсет.

Само в първите 48 часа от началото на войната в Иран гражданската организация “Фондация за религиозна свобода в армията” е получила над сто оплаквания от 40 различни военни формирования, че командирите са говорили за християнския смисъл на войната в Иран. Поне 15 военнослужещи - сред които християни, евреи и мюсюлмани, получили мейл, в който командирът им ги инструктирал да съобщят на войниците, че “тази война е част от Божия план”. При това офицерът постоянно говорел за битката за Армагедон и скорошното завръщане на Исус Христос.

