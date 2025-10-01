Идеалната дестинация за Нова Година: незабравимо пътешествие до Черна гора с Bulgaria Travel

Понякога най-хубавите спомени започват с едно малко по-необичайно решение – например да се захванеш с ново хоби, да излезеш със стар приятел или пък да посрещнеш Нова година някъде далеч от познатото. На място, където морето блести като разлят сапфир, а старинните градове сякаш са извадени от приказките. Представете си как годината започва с аромата на море и вечни борови гори, докато калдъръмените улички и светлините на древни площади ни потапят в своята магия. Това не е мечта – това е Черна гора.

Създадена специално за празничните дни, програмата на туристическа агенция Bulgaria Travel съчетава най-доброто от страната и същевременно предлага идеална атмосфера за незабравимо посрещане на Нова година. С внимателно изграден маршрут и уютно настаняване в 4-звезден хотел, екскурзията ни дава всички удобства, от които имаме нужда. Най-хубавото е, че има възможност за пътуване със собствен транспорт, така че спокойно да се движим спрямо нашите предпочитания и ритъм. Пътешествието тръгва с автобус от София и минава през живописни сръбски градове и планини, а вечерта е посветена на спокойствието на Черногорската ривиера. В следващите дни програмата ни отвежда до някои от най-скъпоценните съкровища на Адриатика – величествения Дубровник с неговите каменни сгради, площади и калдъръмени улички, както и средновековния Котор, сгушен в най-красивия залив на Балканите, с катедрали, църкви и панорами, които просто спират дъха.

Особено вълнуваща е и разходката из Будва – най-известният морски курорт в Черна гора. Старият град, обграден от крепостни стени, пази романтиката на миналото със своите каменни улички, малки площади и древни храмове. Тук могат да се видят Цитаделата и църквата „Света Троица“, а всяка крачка из тесните улички разкрива скрити кафенета, магазинчета и най-различни уютни кътчета. От друга страна модерната част на града кипи от енергия и живот: крайбрежни алеи, барове и заведения, които създават усещането за вечни почивни дни край морето. Именно тук, сред магнолии, олеандри и средновековно очарование, посрещаме дългоочакваната Нова година. Ако пък ни се празнува наистина незабравимо, срещу допълнително заплащане можем да се насладим на специална гала вечеря с четиристепенно меню, включен алкохол и невероятна музика на живо.

В първия ден от новата година имаме възможност да посетим две от най-живописните градчета на Адриатическото крайбрежие: спокойният Пераст и бляскавия Тиват. За финал остава среща с емблемата на страната – остров Свети Стефан – и с красотата на Шкодренското езеро. А след такова вълшебно пътешествие Черна гора съвсем естествено се превръща в една от любимите ни дестинации. И нямаме търпение да я посетим отново.

